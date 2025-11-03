Grupo De Valle y Proconstur anuncian la construcción de dos nuevos hoteles Super 8 en Cabrera y Río San Juan.

Compartela

Ambos hoteles aportarán más de 140 nuevas habitaciones, generando empleos y diversificando la oferta turística en la provincia María Trinidad Sánchez.

República Dominicana, 2 de noviembre de 2025.- El Grupo De Valle, en alianza con la empresa Proconstur, anunció la construcción de dos nuevos hoteles Super 8 en los municipios de Río San Juan y Cabrera, los que aportarán más de 140 nuevas habitaciones a la oferta turística de la provincia María Trinidad Sánchez y tendrán un gran impacto en la generación de empleos en la zona.

El proyecto Super 8 Río San Juan cuenta con todas las aprobaciones gubernamentales y comenzará su construcción en enero de 2026, mientras que el Super 8 Cabrera también ha recibido todos los permisos necesarios y tiene previsto iniciar obras su construcción en marzo de 2026.

Estos proyectos marcan un importante paso en la expansión del sector hotelero del país y refuerzan el liderazgo de Grupo De Valle como uno de los principales desarrolladores inmobiliarios y hoteleros de República Dominicana.

Ambos proyectos reflejan un compromiso compartido con la excelencia arquitectónica, la sostenibilidad y el fortalecimiento del turismo en los distintos destinos del país.

Diseño Moderno y Talento Local

El Super 8 Cabrera, diseñado por el arquitecto dominicano Jean Romero, será un hotel de cuatro niveles y más de 70 habitaciones, además de una plaza comercial de dos niveles.

El proyecto incluirá un amplio lobby, restaurante tipo buffet, gimnasio, tres salones de conferencias, jardines, piscinas para adultos y niños, y estacionamiento para más de 58 vehículos.

Con un estilo arquitectónico moderno y minimalista, el hotel Súper 8 Cabrera integrará sistemas de alta eficiencia energética y materiales duraderos que garantizan confort, sostenibilidad y valor a largo plazo.

Super 8 Río San Juan, que aportará con más de 70 nuevas habitaciones en la zona, es un complejo turístico de cuatro niveles compuestos en su conjunto, por un hotel de más de 70 habitaciones y un local comercial de dos niveles, así como,piscina y gimnasio, además de otras facilidades.

El ingeniero Henry Veloz, CEO de la empresa Proconstur, lidera todo el proceso de construcción de los hoteles Super 8 de Cabrera y Río San Juan, asegurando calidad y eficiencia en cada etapa.

Por su parte, Edward De Valle, presidente de Grupo De Valle, dirige la estructuración general de los proyectos, incluyendo el modelo financiero y las estrategias de franquicia que hacen posible estas iniciativas.

“Nos sentimos muy orgullosos de trabajar con Henry y su equipo profesional en Proconstur”, afirmó Edward De Valle.

“Nunca habíamos experimentado un nivel tan alto de creatividad y colaboración. Es inspirador ver a tantos profesionales dominicanos trabajando juntos para ofrecer un producto excepcional, y nos alegra haber encontrado un equipo local en el que podemos confiar.”

Impulsando el Crecimiento Hotelero Nacional

Con la incorporación de estos dos nuevos hoteles, Grupo De Valle alcanza un portafolio combinado entre propiedades propias, en alianza y bajo gestión con un valor total aproximado de 300 millones de dólares estadounidenses, representando más de 600 habitaciones en desarrollo o en operación a lo largo de toda República Dominicana.

De costa a costa, Grupo De Valle continúa consolidándose como el principal desarrollador hotelero del segmento económico y medio en el país, impulsando la inversión turística y el crecimiento sostenible del sector.

Acerca de los Socios

Grupo De Valle (GDV) – Firma líder en inversión y desarrollo inmobiliario que impulsa proyectos hoteleros, residenciales y de uso mixto a gran escala en República Dominicana.

Proconstur – Empresa dominicana de construcción e ingeniería, dirigida por Henry Veloz, reconocida por su excelencia técnica, innovación y compromiso con la calidad.

