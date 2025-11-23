Grupo De Valle anuncia su cuarto hotel desarrollado en menos de 36 meses: El primer Days Inn by Wyndham en RD

Compartela

Santo Domingo, 23 de noviembre de 2025. Grupo De Valle destacó la importancia que representa para Juan Dolio la apertura del hotel Days Inn by Wyndham Juan Dolio, cuya inauguración será el próximo 8 de diciembre.

Wyndham Hotels & Resorts confirmó en su sitio web oficial que el 8 de diciembre será la fecha de apertura del Days Inn by Wyndham Juan Dolio, ubicado en el Boulevard de este destino clave de la región Este.

Este anuncio marca el primer Days Inn by Wyndham en República Dominicana y constituye el cuarto hotel desarrollado por Grupo De Valle en menos de 36 meses, fortaleciendo su estrategia de crecimiento nacional bajo el plan Visión 2030.

La empresa expresó además su agradecimiento al ministro de Turismo, David Collado, por su visión clara de crecimiento sostenible, la cual ha guiado inversiones privadas hacia destinos de alto potencial como Juan Dolio.

“La llegada de Days Inn by Wyndham a Juan Dolio es un hito importante para la región”, declaró Edward De Valle II, presidente de Grupo De Valle. “Este proyecto refleja la esencia de Visión 2030: llevar marcas globales a mercados de gran potencial, generando empleo, inversión y crecimiento sostenible. Juan Dolio es un ejemplo claro de esta visión alineada con la agenda nacional de desarrollo”.

El proyecto forma parte de la Visión 2030 de Edward De Valle II, una iniciativa destinada a posicionar hoteles de marcas internacionales a no más de 30 minutos de los principales centros económicos del país. Grupo De Valle también reconoció el liderazgo del presidente Luis Abinader, cuyo apoyo constante al turismo ha creado un entorno estable para el desarrollo de nuevos proyectos hoteleros.

El hotel, con 114 habitaciones, generará un impacto económico significativo y de desarrollo mediante la creación de empleos directos e indirectos, respondiendo a la creciente demanda de productos hoteleros select-service de alto estándar en República Dominicana.

Grupo De Valle expresó su agradecimiento especial a BanReservas como co-garante del préstamo de este desarrollo y por su confianza y compromiso con el crecimiento responsable del país. “Su liderazgo y solidez los convierten en un referente regional y global”, añadió De Valle.

El Days Inn Juan Dolio forma parte de la estrategia de expansión de Wyndham Hotels & Resorts en Las Américas y refleja el crecimiento constante de República Dominicana como uno de los mercados turísticos más competitivos del Caribe.

