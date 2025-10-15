González Cuadra afirma que distinción de ONU Turismo a David Collado es un orgullo para el pais

Compartela

Dice David Collado ha hecho una labor encomiable en favor del turismo

Santo Domingo, R.D. El empresario José Miguel González Cuadra, presidente ejecutivo de Centro Cuesta Nacional (CCN), felicitó al ministro de Turismo, David Collado, por el reconocimiento otorgado por la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo), que lo distinguió como el mejor ministro de Turismo de Las Américas por su liderazgo visionario y transformador en el sector.

Al ser entrevistado por el periodista Moisés González, director de Despertar Nacional, González Cuadra destacó que este galardón no solo enaltece la gestión del ministro Collado, sino también al presidente Luis Abinader y a la República Dominicana, por el respaldo institucional y la visión de Estado que han permitido fortalecer el sector turístico como uno de los pilares de la economía nacional.

“El ministro Collado ha hecho un trabajo encomiable durante estos cinco años, sobre todo desde los momentos más difíciles. Este reconocimiento es un mérito a su visión y también al respaldo del presidente Abinader. El turismo representa un puente económico fundamental en la vida diaria del dominicano”, expresó el empresario.

Asimismo, el presidente ejecutivo de CCN resaltó que el crecimiento del turismo ha impactado de manera directa e indirecta a miles de familias dominicanas, consolidando al sector como uno de los principales motores del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Con este reconocimiento de consolida su liderazgo en el Caribe y América Latina como destino resiliente, innovador y sostenible.

González Cuadra también se refirió a la inversión realizada en Santiago, donde desarrolló un hotel bajo la marca Hilton, complementando el concepto de centro comercial con oferta hotelera.

“Santiago está viviendo un momento de gran desarrollo. Iniciamos con la idea de un centro comercial y luego sumamos el hotel, porque en el mundo ya ambos conceptos van de la mano. Nos sentimos muy satisfechos con el resultado y con la respuesta positiva de la comunidad y de todo el Cibao”, agregó.

