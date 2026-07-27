Gómez Díaz pierde nuevamente en su intento de suspender la transmisión del canal 3 virtual

Santo Domingo. -El presidente de Telemicro (Corporación de Televisión y Microondas Rafa S.A, Juan Ramón Gómez Díaz, falló por novena vez en sus intentos por lograr que la justicia obligara la suspensión de la transmisión del canal 3 virtual, desconociendo una decisión del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), que asignó esa frecuencia a la empresa Franasyl S.R.L, y que opera ACD-Media, que preside Dany Alcántara.
Mediante la ordenanza civil núm. 504-2026-SORD-159, de fecha 14 de julio de 2026, el Juez de los Referimientos de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional se declaró incompetente para conocer la demanda de Telemicro contra Altice dominicana, Claro Dominicana, Franasyl, S.R.L, ACD-Media y 14 TV. S.R.L.
La magistrada Rosa Evelyn Fermín Díaz justificó la decisión “por tratarse de un asunto de naturaleza estrictamente contencioso-administrativa”, por lo que recomendó a las proveerse de la Jurisdicción correspondiente. El tribunal Superior administrativo ha rechazado en varias oportunidades la protección de Juan Ramón Gómez Díaz, reconociendo la facultad de INDOTEL para asegurar frecuencia en el espectro radioeléctrico.
Además, alegó que “en audiencia celebrada en fecha 16 de junio del año 2026, las partes demandadas, solicitaron que se declare la incompetencia de este honorable presidente tribunal, en virtud de que el litigio principal con relación a la disputa sobre la titularidad del canal 3 virtual, se estaba conociendo por ante la sede contenciosa administrativa, lo que implica que la solicitud de suspensión de los actos administrativos impugnados sea un asunto de la competencia material de la Presidencia del Tribunal Superior Administrativo”.
La frecuencia del canal 3 virtual le fue asignada a empresa Franasyl por el Consejo Administrativo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Infotel) mediante la resolución número 132-2024 de fecha 14 de noviembre de 2024 y se le otorgo licencia de operación en la resolución 143-2024 del Consejo Directivo del INDOTEL.
El presidente de Telemicro, Juan Ramón Gómez Díaz, protestó la decisión y recurrió al Tribunal Superior Administrativo (TSA), que diciembre de 2025 validó la decisión del Consejo Directivo del Indotel mediante la sentencia 0030-04-2025-SEN-00740.