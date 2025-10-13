Gobierno trabaja para entregar 158 nuevas aulas en Santo Domingo Norte en el Plan 24/7 con inversión de más de RD$800 millones

Compartela

A través de la Dirección de Infraestructura Escolar también interviene 36 escuelas con mantenimiento correctivo en ese municipio

Santo Domingo Norte, RD.-El Gobierno a través de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), dispuso agilizar la terminación de 12 centros educativos en el municipio de Santo Domingo Norte, lo que sumará 158 nuevas aulas al sistema educativo nacional y beneficiará a 5 mil 530 estudiantes de la zona.

Durante una Mesa de Trabajo conjunta realizada en la Alcaldía de Santo Domingo Norte, el director de Infraestructura Escolar, ingeniero Roberto Herrera, informó que en este municipio la entidad ejecuta 12 proyectos entre Escuelas, Liceos, Politécnicos y Estancias Infantiles, para ser inaugurados a diciembre de este año como parte de la meta de alcanzar 2,000 aulas nuevas en el marco del Plan 24/7.

Destacó que las nuevas obras escolares desarrolladas por el Gobierno en Santo Domingo Norte tienen una inversión de RD$ 810 millones, 387 mil 971, como parte de los RD$ 7,240,369, 682, que están invirtiendo en esa demarcación de la provincia Santo Domingo.

«Hoy estamos realizando esta Mesa de Trabajo con autoridades locales, directores de centros, representantes de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela y los contratistas, para dar seguimiento a la ejecución de los proyectos escolares, por instrucciones de nuestro señor presidente Luis Abinader y bajo la supervisión del Ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, en este esfuerzo de priorizar y fortalecer la educación en la República Dominicana”, expresó Herrera.

Indicó que además de la construcción de los nuevos planteles, en Santo Domingo Norte la Dirección de Infraestructura Escolar está interviniendo 36 centros educativos con remozamiento y mantenimiento correctivo, para garantizar que estén en condiciones óptimas y funcionales para la enseñanza y el aprendizaje de calidad.

De su lado, la alcaldesa del municipio Betty Gerónimo, agradeció la disposición del presidente Luis Abinader, y los trabajos de la Dirección de Infraestructura Escolar, para resolver los temas de aulas en esa demarcación.

En tanto, la Gobernadora Lucrecia Santana Leyba, manifestó que el objetivo de la jornada es identificar y validar las necesidades de los planteles escolares, unificar esfuerzos y dar soluciones oportunas de manera conjunta.

Algunas de las edificaciones escolares en proceso de construcción están avanzadas en un 50% y 95%, por lo que se dispuso la aceleración de los trabajos, entre las que se encuentran: Escuela Primaria Casa Vieja, Politécnico Cristo Obrero y una Escuela Básica paralela, ubicados en el sector El Edén y Escuela Básica Villa Jerusalén, así como la construcción de una Estancia Infantil.

En la Mesa de Trabajo Conjunta participaron la directora del Distrito Educativo 10-01, Magaly Rodríguez; Carlos Zapata, Encargado Nacional de Supervisión de la Dirección de Infraestructura Escolar; Carlos Martínez, encargado de Empoderamiento Social y Comunitario; Osiris García, encargado de Mantenimientos Licitados; Francis Zapata, encargado de Infraestructura Escolar en Santo Domingo Norte, el periodista Vargavila Riverón, encargado de Comunicaciones de la DIE; también miembros de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE).

Al finalizar la reunión, el director de Infraestructura Escolar acompañado de autoridades educativas, municipales, maestros y contratistas realizaron un recorrido de supervisión por los planteles en proceso de construcción y mantenimiento.

