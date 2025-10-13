Gobierno trabaja para entregar 158 nuevas aulas en Santo Domingo Norte en el Plan 24/7 con inversión de más de RD$800 millones

Historias relacionadas

photo-output-3.jpg

David Collado y Diego Forlán resaltan el valor del turismo deportivo en República Dominicana

Redaccion octubre 13, 2025
photo-output.jpg

Director del Departamento Aeroportuario supervisa avances de obras en Santiago y La Vega

Redaccion octubre 13, 2025
photo-output-1.jpg

INDOTEL y ABA anuncian campaña en EE. UU. enseñará a diáspora cómo enviar remesas sin pagar 1% de impuesto

Redaccion octubre 12, 2025

