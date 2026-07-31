Gobierno responde con hechos y entrega vivienda digna a familia vulnerable en Rancho Arriba, Ocoa

La señora Carmen Peguero recibe una casa nueva construida por Propeep en la comunidad Arroyo Blanco, como parte de las acciones sociales para mejorar la calidad de vida de familias en situación de pobreza
Rancho Arriba, San José de Ocoa –Con emoción y gratitud, la señora Carmen Peguero recibió este viernes las llaves de su nueva vivienda, construida por el Gobierno dominicano a través de la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), en respuesta a las condiciones precarias en que vivía.
La intervención forma parte de las iniciativas que impulsa el presidente Luis Abinader para dignificar la vida de ciudadanos en situación de vulnerabilidad, garantizándoles espacios seguros y adecuados para vivir.
La vivienda fue edificada desde cero y cuenta con una extensión aproximada de 80 metros cuadrados, distribuidos en una amplia sala, cocina, galería, dos habitaciones y un baño interior.
La estructura combina block y madera, con techo de zinc, ventanas de aluminio y puertas de polimetal, lo que asegura mejores condiciones de seguridad y habitabilidad para la beneficiaria y su familia.
Durante el acto de entrega, la señora Peguero expresó su agradecimiento al presidente Abinader, por hacer posible que ahora pueda contar con un hogar digno, destacando el cambio significativo que representa para su vida.
Soluciones reales a quienes más la necesitan
En representación del director general de Propeep, Robert Polanco, el subdirector Manuel Tejeda Fermín destacó que la obra refleja el compromiso del Gobierno de llevar soluciones reales a quienes más la necesitan.
Señaló que aunque se trata de una vivienda sencilla, su impacto es profundo, ya que devuelve esperanza y mejora de forma significativa la calidad de vida de sus beneficiarios.
Además, resaltó el seguimiento continuo que se dio al caso y la sensibilidad de las autoridades para convertir en realidad ese proyecto habitacional.
De su lado, el alcalde de Rancho Arriba, Alcedo de los Santos, valoró la acción del Gobierno y resaltó la importancia de este tipo de iniciativas para las comunidades más necesitadas.
Al acto asistieron dirigentes comunitarios y residentes de Arroyo Blanco, quienes acompañaron a la señora Peguero en ese momento de alegría, celebrando junto a ella la entrega de un hogar que marca un nuevo comienzo.