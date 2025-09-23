Gobierno presenta estudios y diseño básico del proyecto de presas Joca, Tocino y Yabonico en las provincias Elías Piña y San Juan

Compartela

SANTO DOMINGO. – El gobierno dominicano, a través del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI),presentó los estudios de factibilidad y diseño básico para la construcción del proyecto Presa de Joca, que consiste en un conjunto de estructuras de captación y aprovechamiento hídrico en las provincias Elías Piña y San Juan, incluidas en el Pacto Nacional por el Agua suscrito por el presidente Luis Abinader en el año 2023, obras anheladas que transformaránlas condiciones de vida y de producción agrícola en esas demarcaciones.

Durante la apertura de la actividad, realizada en el Salón de Conferencias del INDRHI, el titular de la institución, Olmedo Caba Romano, rememoró que las primeras investigaciones se realizaron a finales de la década de 1970, las que se encontraron con la dificultad del acceso a la zona a intervenir,y otros temas. Destacó que con la priorización otorgada al recurso agua por la gestión del presidente Abinader y la tecnología disponible, el proyecto cuenta con las condiciones favorables para su ejecución. “El proyecto de Joca fuepostergado por las dificultades para el acceso a la cuenca alta del río. Hoy, con el apoyo del presidente Luis Abinader,la determinación de su gestión y las nuevas tecnologías, avanzamos hacia convertirlo en una obra histórica para garantía de agua a largo plazo, marcando un precedente de desarrollo hidráulico y social”, indicó.

Precisó que el proyecto ha sido concebido para ejecutarlo en dos etapas, contemplando la construcción de dos presas de embalse sobre los ríos Joca y Tocino con capacidad conjunta para almacenar 197 millones de m3; varias lagunas de regulación, dos diques de derivación en los ríos Yabonico y Los Galitos, tomas de agua para acueductos de Elías Piña, específicamente en Bánica, Pedro Santana, Sabana Cruz y Sabana Mula, así como en Carrera de Yegua y Yabonico, de San Juan, y 120 kilómetros de canales, extendiendo el riego en 276 mil tareas beneficiando directamente a productores de Sabana Mula, Los Jobos y Sabana Cruz, en Elías Piña, así como Carrera de Yegua y Yabonico, en San Juan.

Posteriormente, la gobernadora de la provincia Elías Piña, Migdaly de los Santos, ofreció unas palabras de agradecimiento en representación de las comunidades que serán beneficiadas, destacando el papel del INDRHI como órgano rector de las aguas superficiales y gestor de estas obras.

De su lado, Augusto Casasnovas, vicepresidente de la consultora Hanson – Rodríguez, empresa que tuvo a su cargo los estudios y diseño básico, ofreció detalles técnicos y de factibilidad, donde indicó que toda el agua escurrida en la cuenca de Joca será aprovechada con este proyecto.

Cabe destacar que el INDRHI agotó en Pedro Santana, de Elías Piña, y en Las Matas de Farfán, de San Juan, vistas públicas con comunitarios, líderes sociales y representantes de organizaciones, donde socializaron los estudios técnicos y de impacto ambiental, y que posteriormente, Caba Romano realizó una inspección técnica en la zona seleccionada paraerigir la presa, reafirmando el compromiso institucional para el acompañamiento técnico y realizar las gestiones financieras en procura de que el proyecto sea una realidad.

En el evento también estuvieron presentes Jonhson Encarnación Díaz, senador por la provincia Elías Piña; Gilberto Reynoso, director del Gabinete del Agua; Silvio Carrasco, asesor en materia hídrica del Poder Ejecutivo; así como Máximo De Oleo y René Mateo, subadministradores de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), y Wascar Martínez, subdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), entre otros representantes de entidades vinculadas al sector.

