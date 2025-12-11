Gobierno lanza programa de Mantenimiento Correctivo en escuelas “Navidad en las Aulas 24/7” a través de Infraestructura Escolar

Compartela

Por primera vez durante las vacaciones navideñas serán intervenidos más de 250 centros educativos con trabajos de remozamiento y mantenimiento con una inversión de RD$300 millones

Santo Domingo, RD.-El Gobierno, a través de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), puso en marcha el Programa Nacional de Mantenimiento Correctivo 24/7; «Navidad en las Aulas», mediante el cual serán intervenidos más de 250 planteles con trabajos de remozamiento, durante las vacaciones escolares por motivo de navidad.

Con el plan «Navidad en las Aulas 24/7», que tiene una inversión estimada de 300 millones de pesos, Infraestructura Escolar implementa una amplia jornada de trabajo en todo el territorio nacional, para el remozamiento y reacondicionamiento de más de mil aulas, mientras los estudiantes, profesores y personal administrativo disfrutan de sus vacaciones de Navidad y fin de año, para que al regreso encuentren espacios adecuados y en óptimas condiciones, garantizando el fortalecimiento de la educación.

Durante el acto, el titular de Infraestructura Escolar, ingeniero Roberto Herrera, subrayó que en el asueto navideño decenas de brigadas de la institución continuarán dando la milla extra, trabajando para garantizar que cada centro educativo reabra sus puertas en el nuevo año 2026 en condiciones funcionales, seguras y estéticas, ofreciendo un entorno ideal como lo merecen los estudiantes y maestros.

«Nuestra meta es clara, impactaremos más de 250 planteles educativos en todo el territorio nacional con jornadas intensivas de reparación, remozamiento y mejora, incluyendo trabajos de pintura, electricidad, intervenciones de plomería y colocación de lona asfáltica, entre otras acciones», explicó el funcionario.

Roberto Herrera, precisó que los trabajos que se ejecutan en todo el territorio nacional, ratifican el compromiso del Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader y bajo la coordinación y supervision del Ministro Luis Miguel De Camps, para fortalecer la educación como pilar fundamental para el desarrollo del país y fomentar las competencias técnicas-profesionales que demanda este tiempo.

La acción que se enmarca en el Plan “Mantenimiento 24/7”, suma más de 800 planteles escolares intervenidos con remozamientos, reconstrucción y rehabilitación en los últimos 8 meses en todo el país. En adición a esto, se ejecutan los trabajos de construcción que buscan alcanzar la meta de 2,000 nuevas aulas al cierre de este 2025.

El director de Infraestructura Escolar precisó que para asegurar la efectividad de este nuevo programa, la entidad ha reforzado su capacidad operativa con la conformación de los equipos de trabajo zonales, regionales, provinciales y la integración de 50 nuevas unidades de vehículos de servicio que entraron en circulación, lo que permitirá mayor capacidad de desplazamiento, movilidad de equipos, materiales y personal técnico de manera más ágil y eficiente, garantizando que los más de 2 millones de estudiantes y más de 100 mil docentes del sector educativo público, tengan espacios físicos en óptimas condiciones para la enseñanza y el aprendizaje.

En tanto, el Alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, al ofrecer las palabras de bienvenida, elogió la iniciativa de la Dirección de Infraestructura Escolar y se comprometió a dar su apoyo para el éxito del programa.

El evento realizado en el Centro Educativo San Vicente de Paul en el sector Los Mina del municipio Santo Domingo Este, contó con la presencia de la Gobernadora de la Provincia, Lucrecia Santana Leyba; Jaime Tolentino, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (APMAE); el Padre Gregorio Alegría, director del Centro Educativo San Vicente de Paul; encargados departamentales, zonales y regionales de la Dirección de Infraestructura Escolar; encargados de distritos educativos, estudiantes y líderes comunitarios.

