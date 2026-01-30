Gobierno lanza INFOPAGO y da un paso firme hacia la transparencia y eficiencia en el ciclo completo de los pagos y comprobantes fiscales de los proveedores del Estado dominicano

Mandatario destaca su compromiso con una administración más abierta y confiable, resaltando la reducción de los pagos de más de 45 a 26 días, con proyección a 18 y más del 95 % dentro del plazo.
Director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel destaca que la nueva plataforma Infopago permitirá a los proveedores del Estado consultar y dar seguimiento en tiempo real al estatus de sus facturas y pagos.
Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader encabezó este miércoles el acto de lanzamiento de Infopago, una innovadora herramienta tecnológica diseñada por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para unificar y transparentar el ciclo completo de los pagos y comprobantes fiscales de los proveedores del Estado dominicano.
En un acto celebrado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, el mandatario, acompañado del contralor general de la República, Geraldo Espinosa, afirmó que esta iniciativa marca un cambio estructural en la gestión pública, resaltando que “lo que hoy llamamos Infopago es, en realidad, mucho más que una herramienta digital. Es una declaración de principios”, al tiempo que destacó el compromiso del Gobierno con una administración más abierta y confiable.
El mandatario manifestó que en un ámbito tan sensible como el pago a los proveedores del Estado, esta transformación era imprescindible, al señalar que durante años miles de empresarios, especialmente pequeñas y medianas empresas, enfrentaron la incertidumbre de no saber cuándo cobrarían por su trabajo y debían recurrir a trámites, llamadas, visitas y esperas innecesarias para dar seguimiento a sus pagos; “eso se termina hoy”, aseguró, al destacar que con Infopago se pasa de la opacidad a la trazabilidad total, de la incertidumbre a la información en tiempo real y de la burocracia dispersa a un sistema integrado, claro y accesible.
Asimismo, resaltó los resultados alcanzados en la reducción de los tiempos de pago, que han pasado de más de 45 días a 26 días hábiles, con proyecciones cercanas a los 18 días en la actualidad, y más del 95 % de los pagos dentro de los plazos establecidos.
«Y los resultados ya hablan por sí solos. Hemos logrado reducir de manera sostenida los tiempos de pago del Estado, pasando de más de 45 días a apenas 26 días hábiles, y hoy avanzando hacia promedios cercanos a los 18 días. Además, más del 95% de los pagos se están realizando dentro de los plazos establecidos», expresó.
El mandatario indicó que estas mejoras impactan directamente en la economía, al inyectar liquidez, fortalecer las empresas y proteger el empleo, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas.
El gobernante también enmarcó Infopago dentro de la transformación digital del Estado dominicano, asegurando que se trata de un paso clave hacia la modernización institucional alineado con una visión de país proyectada hacia 2036. En ese sentido, reiteró que el Gobierno trabaja para consolidar un Estado ágil, transparente y aliado del sector productivo, capaz de responder a las demandas de una economía moderna y en crecimiento.
Al concluir, el presidente Abinader hizo un llamado a continuar impulsando las transformaciones del país, afirmando que es necesario mantener el ritmo de los cambios para que impacten de manera directa en la población. «Porque de eso se trata gobernar: de convertir las reformas en resultados y los resultados en bienestar»,
Mayor transparencia y eficiencia en la gestión pública
De su lado, el director general de la DGCP, Carlos Pimentel, anunció la formalización de la plataforma Infopago mediante la resolución 02-26, destacando que se trata de una herramienta tecnológica clave para transformar las relaciones entre el Estado, los proveedores y la ciudadanía en el ámbito de las contrataciones públicas.
Pimentel resaltó que esta iniciativa representa el nacimiento de un sistema innovador orientado a garantizar mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los pagos públicos, marcando un antes y un después en la administración de estos procesos en el Estado.
El funcionario explicó que Infopago permitirá a proveedores y ciudadanos visualizar en tiempo real el destino y la gestión de los pagos derivados de contrataciones públicas, asegurando una trazabilidad completa desde el registro de la factura hasta el depósito final en la cuenta del proveedor. Indicó que esta funcionalidad responde a una demanda histórica de claridad en el ciclo de pagos, fortaleciendo la confianza en la administración pública.
Asimismo, señaló que la plataforma integra los sistemas electrónicos de contrataciones públicas y la administración financiera del Estado, lo que permitirá registrar cada etapa del proceso de pago de manera inmediata. En ese sentido, afirmó que la herramienta no solo empodera a los proveedores al brindarles acceso a información sobre el estado de sus comprobantes y tiempos estimados de pago, sino que también fomenta el control social al facilitar que cualquier ciudadano supervise el uso de los fondos públicos.
También, detalló que Infopago se estructura en tres módulos fundamentales: trazabilidad del ciclo de pago, consulta de comprobantes y facturación, y estadísticas del ciclo de pago. Estos componentes permitirán una supervisión integral del proceso, generando indicadores de desempeño que contribuirán a la mejora continua en las instituciones públicas.
Pimentel resaltó además los avances en la reducción de los tiempos de pago, indicando que el promedio pasó de 45 a 26 días en 2025, y a 18 días en lo que va del año actual. Agregó que el 95.7 % de los pagos se ejecutaron dentro del plazo establecido en 2025, lo que evidencia una mejora significativa en la eficiencia del Estado.
Finalmente, afirmó que Infopago constituye un acto de justicia para las pequeñas y medianas empresas, que representan el 97 % del tejido empresarial del país. Destacó que la plataforma elimina la necesidad de desplazamientos a oficinas públicas y democratiza el acceso a la información, consolidando un modelo de gestión más abierto, justo y competitivo.
Sobre INFOPAGO
Infopago surge como respuesta a la histórica dispersión de información en la fase contractual de las compras públicas. Anteriormente, los datos sobre adjudicación, facturación y pagos se encontraban en múltiples sistemas, dificultando su seguimiento y generando incertidumbre entre los proveedores.
Esta herramienta forma parte de la implementación de la Ley 47-25, que faculta a la DGCP a garantizar la transparencia, la eficiencia y el monitoreo continuo del cumplimiento normativo en las contrataciones públicas. Asimismo, el artículo 148 de esta normativa regula los plazos de pago y establece consecuencias en caso de mora por parte de las entidades contratantes.
La plataforma integra información del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) y del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE), permitiendo una visión completa del ciclo de pago en cada proceso de contratación.
A través de Infopago, los proveedores podrán visualizar en tiempo real cada etapa del proceso: certificación del contrato, registro de la factura, autorización del pago por los órganos correspondientes y el depósito final en la entidad financiera.
De igual forma, las instituciones podrán monitorear su tiempo promedio de pago, tanto de manera general como por tipo de proceso, así como el uso de comprobantes fiscales electrónicos, en coordinación con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), impulsando así la modernización y transparencia del gasto público.