Gobierno lanza INFOPAGO y da un paso firme hacia la transparencia y eficiencia en el ciclo completo de los pagos y comprobantes fiscales de los proveedores del Estado dominicano

Ultimas: INFOTEP destaca crecimiento de su programa de Formación Virtual en el Día Mundial del Aprendizaje DigitalLanzan primera feria inmobiliaria exclusiva para SDE.Gómez Mazara exhorta a priorizar formación digital y ciberseguridadCámara de Comercio de España pone en agenda el futuro de la inversión energética en la República DominicanaPresidente Abinader encabeza desfile cívico-militar y policial en conmemoración del 182 aniversario de la Batalla del 19 de MarzoPeriodista Wilson Pérez destaca liderazgo del comandante de la Armada tras exitoso cierre de ejercicios Dunas 2026Senado aprueba ley que regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales y administrativos del Poder JudicialAplazan medida de coerción contra falsa abogada y supuesta estafadora en Santo Domingo OesteBanco BHD lleva su programa Finanzas Responsables BHD a la Semana Económica y Financiera del Banco CentralGobierno lanza INFOPAGO y da un paso firme hacia la transparencia y eficiencia en el ciclo completo de los pagos y comprobantes fiscales de los proveedores del Estado dominicanoJCE anuncia horarios y centros cedulación para entrega de la nueva cédula a partir del 12 de abrilTras visita no coordinada, director SNS deja intervenido Hospital Toribio Bencosme en  MocaAPORDOM lidera transformación histórica del sistema portuario dominicano y consolida al país como potencia de cruceros en el Caribe.Avolta y AERODOM inauguran nueva tienda duty-free en el Aeropuerto Internacional de SamanáAsociación Cibao logra recertificación de sellos Sostenibilidad 3Rs en sus tres sedes administrativasAERODOM despliega plataforma digital de última generación para optimizar operaciones y gestionar en tiempo real sus seis aeropuertosIndotel honra memoria del periodista Orlando Martínez al develar tarja que nombra  su edificio corporativoThelma Margarita Martínez Polanco: Falsa abogada es requerida por la justicia en Santo Domingo Oeste por presunta estafa y extorsión millonariaPro Consumidor y CECCOM refuerzan controles para prevenir bebidas adulteradas durante la Semana SantaAsociación Cibao presenta agenda educativa para la Semana Económica y Financiera del BCRDSeguros Reservas junto a corredores de seguros celebra su vigésimo cuarto aniversario.Presidente Abinader afirma que la lucha de Minerva Mirabal marcó el inicio del camino hacia la verdadera democracia en la República DominicanaPresidente Abinader se reúne con líderes dominicanos en Chile y resalta oportunidades que se abren por las buenas relaciones con el presidente KastPresidente Abinader viaja a Chile para transmisión de mando del mandatario electo José Antonio Kast RistDASAC devuelve tranquilidad a familias afectadas por inundaciones y honra legado de Francisco del Rosario SánchezAPAP fortalece presencia en región norte Banreservas realizará su tercera feria inmobiliaria en los Estados UnidosIndustrias San Miguel (ISM) lanza agua saborizada con gas Cool Heaven, una apuesta por la hidratación ligera y sin azúcarIndotel beneficia a 1,000 residentes de Santo Domingo Norte con la Canasta Digital Social 3.0Turismo crece más de un 13 por ciento en febrero al recibir 1,184,902 de visitantes.JCE iniciará en mayo renovación de cédula en el exterior; proceso será con cita previaPresidente Abinader reconoce y distingue a 22 dominicanas con la Medalla al Mérito de la Mujer por su liderazgo, trayectoria y aportes al desarrollo del paísRobert Polanco afirma que el presidente Luis Abinader reconoce el valor y sacrificio de la mujer dominicanaAlex Rodriguez felicita al presidente abinader y al ministro collado por su transparencia y eficiencia.Presidente Abinader y Playa Grande anuncian inversión por mil millones de dólares y el desarrollo de nuevo aeropuerto internacional privadoCESAC consolida alianza estratégica con Tripulantes VIP para fortalecer cultura de seguridad en la aviación civil dominicanaGrupo RAAS celebra 23 años junto a su equipo y aliados estratégicosDepartamento Aeroportuario y Armada acuerdan apoyo en situaciones de riesgoMichell Lahoz propone levantar estatua en honor a Enerolisa Núñez en Mata Los Indios SDNDestacan trayectoria de excelencia del General Jérez Espaillat tras su designación al frente del CECCOMSNS destaca 53 hospitales con cero deuda y consolida transformación financiera de la Red PúblicaAeropuerto Internacional Gregorio Luperón en Puerto Plata es reconocido como el mejor aeropuerto de América Latina y el Caribe en su categoríaPresidente Luis Abinader encabeza histórica graduación de 199 servidores públicos y fortalece la profesionalización del EstadoMinisterio de Trabajo implementará sello que servirá de certificación contra el trabajo infantil impulsado por Save the ChildrenBID y ETED avanzan en estructuración financiera para nuevas inversiones en transmisión eléctricaDavid Collado deja iniciados trabajos de revitalización del parque San Miguel  y su entornoEl programa de variedades “Con La Cena” estrena nueva temporada y estrena horario por canal  InformeTVBHD es patrocinador oficial del equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol 2026Superintendencia de Seguros lanza Oficina Virtual y pone en marcha el Registro Nacional de ActuariosMITUR se reúne con el Banco Mundial y presentó plan estratégico para el desarrollo turístico de Pedernales y la región EnriquilloBanco Santa Cruz impulsa el crecimiento sostenible de las pymes con su segunda Temporada de Negocios 2026República Dominicana consolida su liderazgo en Colombia tras una exitosa participación en ANATO 2026Industrias San Miguel (ISM) es reconocida por su liderazgo y compromiso con el orgullo nacional bajo el sello “Hecho en RD”Presidente Abinader: “República Dominicana se prepara para dar un salto exponencial en el ámbito digital”David Collado muestra lo mejor de RD en Colombia.Hermandad de Veteranos y Asistensi presentan Programa 2026 de Salud y Bienestar con amplia participación de veteranos.Director SNS anuncia el inicio de la conformación de la Red Nacional de Unidades de Terapia Intensiva y de HemodinamiaRubén Maldonado: “Este gobierno es la personificación de la ineptitud; el país necesita rumbo y capacidad para resolver”.CESAC consolida liderazgo en cooperación internacional tras reconocimiento oficial de la Embajada de los Estados UnidosEddy Alcántara: “Pro Consumidor se consolida entre las instituciones más transparentes y confiables del Estado”Titular del SNS juramenta a epidemiólogo Rafael de Luna como Coordinador Nacional de HospitalesPresidente Abinader inaugura reconstruida carretera que comunica Villa Riva con la Autopista del Nordeste que beneficiará a más de 50 mil personasWillie Colón, una de las grandes leyendas de la salsa, muere a los 75 añosRobert Polanco resalta compromiso del Gobierno con la soberanía, libertad e Independencia NacionalFideicomiso VBC-RD presenta a BHD avances del desarrollo de Ciudad Juan BoschInfraestructura Escolar e INAIPI dejan iniciado construcción de nuevo CAIPI en Boca Chica con inversión de más de RD$ 85 millonesDavid Collado presenta en Nueva York proyecciones turísticas 2026 ante líderes financieros internacionalesFundación anuncia premiación a estudiantes meritorios en capital y provincias del paísOmar Fernández cuestiona nueva deuda por US$2,750 millones, mientras hay US$3,700 millones de préstamos anteriores sin ejecutarDra. Alexandra Castillo presentó su libro “¿Qué historia contará tu vejez?” en el Museo de Arte ModernoPresidente Abinader encabeza graduación de 5,000 jóvenes del programa Talento Digital, impulsando el capital humano que demanda el mercado laboralDGCP aclara contrataciones por exclusividad del SNSMaira Morla Pineda toma posesión como directora general del INFOTEPDavid Collado firma acuerdo con visa internacional para fortalecer la promoción turística de RD.IDOPPRIL y DIDA firman acuerdo en favor de clase trabajadora y SDSSNelson Arroyo traza los lineamientos de su gestión, en oficinas de la zona norte, con énfasis en las recaudaciones y lucha contra ilícitosDirector del SNS instruye detener todos los procesos de licitación para revisión conjunta con Contrataciones PúblicasMinistro de Defensa participa en histórica reunión hemisférica de altos mandos militares convocada por Estados UnidosPro Consumidor lanza Carta de Servicios al Ciudadano para fortalecer protección de consumidoresCRGTV reconoce al General Emmanuel Souffront Tamayo por su destacada gestión en el CESACSNS reintegra más  de cien agentes de seguridad para reforzar servicios en centros de saludAbinader designa a Maira Morla Pineda como nueva directora general del INFOTEPVicepresidente Ejecutivo de la ETED resalta rol estratégico de la empresa para la transición energética y digitalPresidente Abinader informa se destinó un aporte especial de RD$2,500 millones de pesos al Ministerio de Obras Públicas para correcciones de infraestructuras en el paísTurismo arranca con buen pie en el 2026 con la llegada de 1,219,606 visitantes en enero.Ministro Ito Bisonó da inicio a proyecto de viviendas sociales y rehabilitación de hábitat enSan Antonio de GuerraPropeep entrega vivienda remozada y amueblada a pareja de envejecientes en Las Lagunas de AzuaAbinader designa a Santos Badía en la Mescyt y a Geraldo Espinosa como Contralor GeneralTitular del SNS juramenta nuevos directores en hospitales de Cibao SurEmbajadora de Estados Unidos en RD visita AES y reconoce la contribución estratégica de la inversión energética estadounidense en el paísTres presuntos asaltantes caen abatidos en acción legal tras atraco a joyería en San Pedro de MacorísInespre garantiza abastecimiento de pollo con importación de más de 1.7 millones de librasPresidente Abinader encabeza reunión de seguimiento al Plan de Seguridad CiudadanaPresidente Abinader deja inaugurado el Hotel Holiday Inn con una inversión de US$26 millones de dólares que reafirma la confianza del sector privado al desarrollo sostenido de Puerto PlataGobierno acelera construcción de 103 nuevas aulas y la Ciudad Educativa de San Luis a través de Infraestructura Escolar con el Plan 24/7-365Presidente Abinader sostiene audiencia con el príncipe heredero de Abu Dhabi y concluye agenda en Emiratos Árabes UnidosIIBI e INABIE firman convenio para fortalecer la calidad e inocuidad del alimento escolarRicardo de los Santos considera acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y la ITF garantiza mejores condiciones laborales para los choferesSu Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Primer Ministro de los Emiratos Árabes Unidos y el presidente de la República Dominicana Luis Abinader Corona acuerdan celebrar anualmente Diálogo Regional del World Governments Summit en República DominicanaMinisterio de Defensa reconoce a oficiales por su trayectoria y años de servicio
Ultimas: INFOTEP destaca crecimiento de su programa de Formación Virtual en el Día Mundial del Aprendizaje DigitalLanzan primera feria inmobiliaria exclusiva para SDE.Gómez Mazara exhorta a priorizar formación digital y ciberseguridadCámara de Comercio de España pone en agenda el futuro de la inversión energética en la República DominicanaPresidente Abinader encabeza desfile cívico-militar y policial en conmemoración del 182 aniversario de la Batalla del 19 de MarzoPeriodista Wilson Pérez destaca liderazgo del comandante de la Armada tras exitoso cierre de ejercicios Dunas 2026Senado aprueba ley que regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales y administrativos del Poder JudicialAplazan medida de coerción contra falsa abogada y supuesta estafadora en Santo Domingo OesteBanco BHD lleva su programa Finanzas Responsables BHD a la Semana Económica y Financiera del Banco CentralGobierno lanza INFOPAGO y da un paso firme hacia la transparencia y eficiencia en el ciclo completo de los pagos y comprobantes fiscales de los proveedores del Estado dominicanoJCE anuncia horarios y centros cedulación para entrega de la nueva cédula a partir del 12 de abrilTras visita no coordinada, director SNS deja intervenido Hospital Toribio Bencosme en  MocaAPORDOM lidera transformación histórica del sistema portuario dominicano y consolida al país como potencia de cruceros en el Caribe.Avolta y AERODOM inauguran nueva tienda duty-free en el Aeropuerto Internacional de SamanáAsociación Cibao logra recertificación de sellos Sostenibilidad 3Rs en sus tres sedes administrativasAERODOM despliega plataforma digital de última generación para optimizar operaciones y gestionar en tiempo real sus seis aeropuertosIndotel honra memoria del periodista Orlando Martínez al develar tarja que nombra  su edificio corporativoThelma Margarita Martínez Polanco: Falsa abogada es requerida por la justicia en Santo Domingo Oeste por presunta estafa y extorsión millonariaPro Consumidor y CECCOM refuerzan controles para prevenir bebidas adulteradas durante la Semana SantaAsociación Cibao presenta agenda educativa para la Semana Económica y Financiera del BCRDSeguros Reservas junto a corredores de seguros celebra su vigésimo cuarto aniversario.Presidente Abinader afirma que la lucha de Minerva Mirabal marcó el inicio del camino hacia la verdadera democracia en la República DominicanaPresidente Abinader se reúne con líderes dominicanos en Chile y resalta oportunidades que se abren por las buenas relaciones con el presidente KastPresidente Abinader viaja a Chile para transmisión de mando del mandatario electo José Antonio Kast RistDASAC devuelve tranquilidad a familias afectadas por inundaciones y honra legado de Francisco del Rosario SánchezAPAP fortalece presencia en región norte Banreservas realizará su tercera feria inmobiliaria en los Estados UnidosIndustrias San Miguel (ISM) lanza agua saborizada con gas Cool Heaven, una apuesta por la hidratación ligera y sin azúcarIndotel beneficia a 1,000 residentes de Santo Domingo Norte con la Canasta Digital Social 3.0Turismo crece más de un 13 por ciento en febrero al recibir 1,184,902 de visitantes.JCE iniciará en mayo renovación de cédula en el exterior; proceso será con cita previaPresidente Abinader reconoce y distingue a 22 dominicanas con la Medalla al Mérito de la Mujer por su liderazgo, trayectoria y aportes al desarrollo del paísRobert Polanco afirma que el presidente Luis Abinader reconoce el valor y sacrificio de la mujer dominicanaAlex Rodriguez felicita al presidente abinader y al ministro collado por su transparencia y eficiencia.Presidente Abinader y Playa Grande anuncian inversión por mil millones de dólares y el desarrollo de nuevo aeropuerto internacional privadoCESAC consolida alianza estratégica con Tripulantes VIP para fortalecer cultura de seguridad en la aviación civil dominicanaGrupo RAAS celebra 23 años junto a su equipo y aliados estratégicosDepartamento Aeroportuario y Armada acuerdan apoyo en situaciones de riesgoMichell Lahoz propone levantar estatua en honor a Enerolisa Núñez en Mata Los Indios SDNDestacan trayectoria de excelencia del General Jérez Espaillat tras su designación al frente del CECCOMSNS destaca 53 hospitales con cero deuda y consolida transformación financiera de la Red PúblicaAeropuerto Internacional Gregorio Luperón en Puerto Plata es reconocido como el mejor aeropuerto de América Latina y el Caribe en su categoríaPresidente Luis Abinader encabeza histórica graduación de 199 servidores públicos y fortalece la profesionalización del EstadoMinisterio de Trabajo implementará sello que servirá de certificación contra el trabajo infantil impulsado por Save the ChildrenBID y ETED avanzan en estructuración financiera para nuevas inversiones en transmisión eléctricaDavid Collado deja iniciados trabajos de revitalización del parque San Miguel  y su entornoEl programa de variedades “Con La Cena” estrena nueva temporada y estrena horario por canal  InformeTVBHD es patrocinador oficial del equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol 2026Superintendencia de Seguros lanza Oficina Virtual y pone en marcha el Registro Nacional de ActuariosMITUR se reúne con el Banco Mundial y presentó plan estratégico para el desarrollo turístico de Pedernales y la región EnriquilloBanco Santa Cruz impulsa el crecimiento sostenible de las pymes con su segunda Temporada de Negocios 2026República Dominicana consolida su liderazgo en Colombia tras una exitosa participación en ANATO 2026Industrias San Miguel (ISM) es reconocida por su liderazgo y compromiso con el orgullo nacional bajo el sello “Hecho en RD”Presidente Abinader: “República Dominicana se prepara para dar un salto exponencial en el ámbito digital”David Collado muestra lo mejor de RD en Colombia.Hermandad de Veteranos y Asistensi presentan Programa 2026 de Salud y Bienestar con amplia participación de veteranos.Director SNS anuncia el inicio de la conformación de la Red Nacional de Unidades de Terapia Intensiva y de HemodinamiaRubén Maldonado: “Este gobierno es la personificación de la ineptitud; el país necesita rumbo y capacidad para resolver”.CESAC consolida liderazgo en cooperación internacional tras reconocimiento oficial de la Embajada de los Estados UnidosEddy Alcántara: “Pro Consumidor se consolida entre las instituciones más transparentes y confiables del Estado”Titular del SNS juramenta a epidemiólogo Rafael de Luna como Coordinador Nacional de HospitalesPresidente Abinader inaugura reconstruida carretera que comunica Villa Riva con la Autopista del Nordeste que beneficiará a más de 50 mil personasWillie Colón, una de las grandes leyendas de la salsa, muere a los 75 añosRobert Polanco resalta compromiso del Gobierno con la soberanía, libertad e Independencia NacionalFideicomiso VBC-RD presenta a BHD avances del desarrollo de Ciudad Juan BoschInfraestructura Escolar e INAIPI dejan iniciado construcción de nuevo CAIPI en Boca Chica con inversión de más de RD$ 85 millonesDavid Collado presenta en Nueva York proyecciones turísticas 2026 ante líderes financieros internacionalesFundación anuncia premiación a estudiantes meritorios en capital y provincias del paísOmar Fernández cuestiona nueva deuda por US$2,750 millones, mientras hay US$3,700 millones de préstamos anteriores sin ejecutarDra. Alexandra Castillo presentó su libro “¿Qué historia contará tu vejez?” en el Museo de Arte ModernoPresidente Abinader encabeza graduación de 5,000 jóvenes del programa Talento Digital, impulsando el capital humano que demanda el mercado laboralDGCP aclara contrataciones por exclusividad del SNSMaira Morla Pineda toma posesión como directora general del INFOTEPDavid Collado firma acuerdo con visa internacional para fortalecer la promoción turística de RD.IDOPPRIL y DIDA firman acuerdo en favor de clase trabajadora y SDSSNelson Arroyo traza los lineamientos de su gestión, en oficinas de la zona norte, con énfasis en las recaudaciones y lucha contra ilícitosDirector del SNS instruye detener todos los procesos de licitación para revisión conjunta con Contrataciones PúblicasMinistro de Defensa participa en histórica reunión hemisférica de altos mandos militares convocada por Estados UnidosPro Consumidor lanza Carta de Servicios al Ciudadano para fortalecer protección de consumidoresCRGTV reconoce al General Emmanuel Souffront Tamayo por su destacada gestión en el CESACSNS reintegra más  de cien agentes de seguridad para reforzar servicios en centros de saludAbinader designa a Maira Morla Pineda como nueva directora general del INFOTEPVicepresidente Ejecutivo de la ETED resalta rol estratégico de la empresa para la transición energética y digitalPresidente Abinader informa se destinó un aporte especial de RD$2,500 millones de pesos al Ministerio de Obras Públicas para correcciones de infraestructuras en el paísTurismo arranca con buen pie en el 2026 con la llegada de 1,219,606 visitantes en enero.Ministro Ito Bisonó da inicio a proyecto de viviendas sociales y rehabilitación de hábitat enSan Antonio de GuerraPropeep entrega vivienda remozada y amueblada a pareja de envejecientes en Las Lagunas de AzuaAbinader designa a Santos Badía en la Mescyt y a Geraldo Espinosa como Contralor GeneralTitular del SNS juramenta nuevos directores en hospitales de Cibao SurEmbajadora de Estados Unidos en RD visita AES y reconoce la contribución estratégica de la inversión energética estadounidense en el paísTres presuntos asaltantes caen abatidos en acción legal tras atraco a joyería en San Pedro de MacorísInespre garantiza abastecimiento de pollo con importación de más de 1.7 millones de librasPresidente Abinader encabeza reunión de seguimiento al Plan de Seguridad CiudadanaPresidente Abinader deja inaugurado el Hotel Holiday Inn con una inversión de US$26 millones de dólares que reafirma la confianza del sector privado al desarrollo sostenido de Puerto PlataGobierno acelera construcción de 103 nuevas aulas y la Ciudad Educativa de San Luis a través de Infraestructura Escolar con el Plan 24/7-365Presidente Abinader sostiene audiencia con el príncipe heredero de Abu Dhabi y concluye agenda en Emiratos Árabes UnidosIIBI e INABIE firman convenio para fortalecer la calidad e inocuidad del alimento escolarRicardo de los Santos considera acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y la ITF garantiza mejores condiciones laborales para los choferesSu Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Primer Ministro de los Emiratos Árabes Unidos y el presidente de la República Dominicana Luis Abinader Corona acuerdan celebrar anualmente Diálogo Regional del World Governments Summit en República DominicanaMinisterio de Defensa reconoce a oficiales por su trayectoria y años de servicio

Gobierno lanza INFOPAGO y da un paso firme hacia la transparencia y eficiencia en el ciclo completo de los pagos y comprobantes fiscales de los proveedores del Estado dominicano

Mandatario destaca su compromiso con una administración más abierta y confiable, resaltando la reducción de los pagos de más de 45 a 26 días, con proyección a 18 y más del 95 % dentro del plazo.

Director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel destaca que la nueva plataforma Infopago permitirá a los proveedores del Estado consultar y dar seguimiento en tiempo real al estatus de sus facturas y pagos.

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader encabezó este miércoles el acto de lanzamiento de Infopago, una innovadora herramienta tecnológica diseñada por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para unificar y transparentar el ciclo completo de los pagos y comprobantes fiscales de los proveedores del Estado dominicano.

En un acto celebrado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, el mandatario, acompañado del contralor general de la República, Geraldo Espinosa, afirmó que esta iniciativa marca un cambio estructural en la gestión pública, resaltando que “lo que hoy llamamos Infopago es, en realidad, mucho más que una herramienta digital. Es una declaración de principios”, al tiempo que destacó el compromiso del Gobierno con una administración más abierta y confiable.

El mandatario manifestó que en un ámbito tan sensible como el pago a los proveedores del Estado, esta transformación era imprescindible, al señalar que durante años miles de empresarios, especialmente pequeñas y medianas empresas, enfrentaron la incertidumbre de no saber cuándo cobrarían por su trabajo y debían recurrir a trámites, llamadas, visitas y esperas innecesarias para dar seguimiento a sus pagos; “eso se termina hoy”, aseguró, al destacar que con Infopago se pasa de la opacidad a la trazabilidad total, de la incertidumbre a la información en tiempo real y de la burocracia dispersa a un sistema integrado, claro y accesible.

Asimismo, resaltó los resultados alcanzados en la reducción de los tiempos de pago, que han pasado de más de 45 días a 26 días hábiles, con proyecciones cercanas a los 18 días en la actualidad, y más del 95 % de los pagos dentro de los plazos establecidos.

«Y los resultados ya hablan por sí solos. Hemos logrado reducir de manera sostenida los tiempos de pago del Estado, pasando de más de 45 días a apenas 26 días hábiles, y hoy avanzando hacia promedios cercanos a los 18 días. Además, más del 95% de los pagos se están realizando dentro de los plazos establecidos», expresó.

El mandatario indicó que estas mejoras impactan directamente en la economía, al inyectar liquidez, fortalecer las empresas y proteger el empleo, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas.

El gobernante también enmarcó Infopago dentro de la transformación digital del Estado dominicano, asegurando que se trata de un paso clave hacia la modernización institucional alineado con una visión de país proyectada hacia 2036. En ese sentido, reiteró que el Gobierno trabaja para consolidar un Estado ágil, transparente y aliado del sector productivo, capaz de responder a las demandas de una economía moderna y en crecimiento.

Al concluir, el presidente Abinader hizo un llamado a continuar impulsando las transformaciones del país, afirmando que es necesario mantener el ritmo de los cambios para que impacten de manera directa en la población. «Porque de eso se trata gobernar: de convertir las reformas en resultados y los resultados en bienestar»,

Mayor transparencia y eficiencia en la gestión pública

De su lado, el director general de la DGCP, Carlos Pimentel, anunció la formalización de la plataforma Infopago mediante la resolución 02-26, destacando que se trata de una herramienta tecnológica clave para transformar las relaciones entre el Estado, los proveedores y la ciudadanía en el ámbito de las contrataciones públicas.

Pimentel resaltó que esta iniciativa representa el nacimiento de un sistema innovador orientado a garantizar mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los pagos públicos, marcando un antes y un después en la administración de estos procesos en el Estado.

El funcionario explicó que Infopago permitirá a proveedores y ciudadanos visualizar en tiempo real el destino y la gestión de los pagos derivados de contrataciones públicas, asegurando una trazabilidad completa desde el registro de la factura hasta el depósito final en la cuenta del proveedor. Indicó que esta funcionalidad responde a una demanda histórica de claridad en el ciclo de pagos, fortaleciendo la confianza en la administración pública.

Asimismo, señaló que la plataforma integra los sistemas electrónicos de contrataciones públicas y la administración financiera del Estado, lo que permitirá registrar cada etapa del proceso de pago de manera inmediata. En ese sentido, afirmó que la herramienta no solo empodera a los proveedores al brindarles acceso a información sobre el estado de sus comprobantes y tiempos estimados de pago, sino que también fomenta el control social al facilitar que cualquier ciudadano supervise el uso de los fondos públicos.

También, detalló que Infopago se estructura en tres módulos fundamentales: trazabilidad del ciclo de pago, consulta de comprobantes y facturación, y estadísticas del ciclo de pago. Estos componentes permitirán una supervisión integral del proceso, generando indicadores de desempeño que contribuirán a la mejora continua en las instituciones públicas.

Pimentel resaltó además los avances en la reducción de los tiempos de pago, indicando que el promedio pasó de 45 a 26 días en 2025, y a 18 días en lo que va del año actual. Agregó que el 95.7 % de los pagos se ejecutaron dentro del plazo establecido en 2025, lo que evidencia una mejora significativa en la eficiencia del Estado.

Finalmente, afirmó que Infopago constituye un acto de justicia para las pequeñas y medianas empresas, que representan el 97 % del tejido empresarial del país. Destacó que la plataforma elimina la necesidad de desplazamientos a oficinas públicas y democratiza el acceso a la información, consolidando un modelo de gestión más abierto, justo y competitivo.

Sobre INFOPAGO

Infopago surge como respuesta a la histórica dispersión de información en la fase contractual de las compras públicas. Anteriormente, los datos sobre adjudicación, facturación y pagos se encontraban en múltiples sistemas, dificultando su seguimiento y generando incertidumbre entre los proveedores.

Esta herramienta forma parte de la implementación de la Ley 47-25, que faculta a la DGCP a garantizar la transparencia, la eficiencia y el monitoreo continuo del cumplimiento normativo en las contrataciones públicas. Asimismo, el artículo 148 de esta normativa regula los plazos de pago y establece consecuencias en caso de mora por parte de las entidades contratantes.

La plataforma integra información del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) y del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE), permitiendo una visión completa del ciclo de pago en cada proceso de contratación.

A través de Infopago, los proveedores podrán visualizar en tiempo real cada etapa del proceso: certificación del contrato, registro de la factura, autorización del pago por los órganos correspondientes y el depósito final en la entidad financiera.

De igual forma, las instituciones podrán monitorear su tiempo promedio de pago, tanto de manera general como por tipo de proceso, así como el uso de comprobantes fiscales electrónicos, en coordinación con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), impulsando así la modernización y transparencia del gasto público.

Escrita Por

Redaccion

El País y el Mundo al Día con las noticias del momento

See author's posts

Compartela

Redaccion

El País y el Mundo al Día con las noticias del momento

Noticias Relacionadas

INFOTEP destaca crecimiento de su programa de Formación Virtual en el Día Mundial del Aprendizaje Digital

La institución supera las metas en modalidad virtual, con más de 34 mil participantes capacitados en 2025 y una creciente oferta digital accesible en todo el país Santo Domingo. -En…

Compartela
Leer Mas

Continuar Leyendo
Lanzan primera feria inmobiliaria exclusiva para SDE.

Santo Domingo Este- Ante el auge y dinamismo experimentado en el sector construcción e inmobiliario en esta ciudad, la Asociación de Constructores de Santo Domingo Este, lanza la primera Expo…

Compartela
Leer Mas

Continuar Leyendo

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You Missed

Nacionales Noticias

INFOTEP destaca crecimiento de su programa de Formación Virtual en el Día Mundial del Aprendizaje Digital

INFOTEP destaca crecimiento de su programa de Formación Virtual en el Día Mundial del Aprendizaje Digital
Noticias santo domingo

Lanzan primera feria inmobiliaria exclusiva para SDE.

Lanzan primera feria inmobiliaria exclusiva para SDE.
Nacionales Noticias Politica

Gómez Mazara exhorta a priorizar formación digital y ciberseguridad

Gómez Mazara exhorta a priorizar formación digital y ciberseguridad
Económica Nacionales Noticias

Cámara de Comercio de España pone en agenda el futuro de la inversión energética en la República Dominicana

Cámara de Comercio de España pone en agenda el futuro de la inversión energética en la República Dominicana
Nacionales Noticias

Presidente Abinader encabeza desfile cívico-militar y policial en conmemoración del 182 aniversario de la Batalla del 19 de Marzo

Presidente Abinader encabeza desfile cívico-militar y policial en conmemoración del 182 aniversario de la Batalla del 19 de Marzo
Nacionales Noticias

Periodista Wilson Pérez destaca liderazgo del comandante de la Armada tras exitoso cierre de ejercicios Dunas 2026

Periodista Wilson Pérez destaca liderazgo del comandante de la Armada tras exitoso cierre de ejercicios Dunas 2026
Share
Copiar enlace
×