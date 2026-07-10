Gobierno ha entregado 926 nuevas aulas y proyecta alcanzar meta de 1,500 para el inicio del año escolar 2026-2027

Infraestructura Escolar informó que también interviene 14,664 aulas en 1,451 Centros Educativos con mantenimientos correctivos a través del Plan «24/7-365»
Santo Domingo, RD.-El Gobierno informó que a través de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), ha construido y entregado a la fecha 926 nuevas aulas y trabaja de manera acelerada para completar la meta de 1,500 nuevos espacios educativos, de cara al inicio del nuevo año escolar 2026-2027, el próximo 24 de agosto; beneficiando a más de 500 mil estudiantes.
Precisó que, además de las 1,500 nuevas aulas construidas en el marco del Plan “24/7-365”, se sumarán 14,664 espacios físicos que serán entregados rehabilitados en 1,451 centros educativos intervenidos con trabajos de mantenimientos correctivos y remozamientos, para que estén en condiciones funcionales y óptimas para recibir a los estudiantes, docentes y el personal administrativo al regreso de las vacaciones escolares.
Durante un encuentro con la prensa, para ofrecer detalles en materia de construcción y rehabilitación de escuelas, el director de Infraestructura Escolar, ingeniero Roberto Herrera, informó que en el conjunto de obras escolares que desarrolla la institución por instrucciones del presidente Luis Abinader y bajo la coordinación del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, se construyen aulas de educación inicial, básicas, aulas modulares, Liceos Secundarios, Liceos Experimentales, Politécnicos, Estancias Infantiles y Techados-Deportivos Escolares, de los cuales 23 se han entregado en distintas provincias.
Explicó que los trabajos que ejecuta el Gobierno a través de la Dirección de Infraestructura Escolar, en coordinación con el Ministerio de Educación, tienen como propósito garantizar espacios físicos adecuados y seguros para seguir fortaleciendo la enseñanza y el aprendizaje a millones de estudiantes dominicanos.
Herrera subrayó que el despliegue operativo del Plan «Aulas 24/7-365» en todo el territorio nacional, representa un hito histórico para el sector educativo público este año 2026, para lo cual se han puesto en marcha diversas acciones de manera coordinada con el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps”.
Indicó que para ejecutar de manera exitosa la construcción de nuevas aulas y la rehabilitación integral con el programa de mantenimientos correctivos de los planteles escolares en toda la geografía nacional, el Gobierno adjudicó más de RD$4,600 millones de pesos, a través del Proceso de Rehabilitación, Mantenimiento y Terminación de Centros Escolares (PROTCES), y la realización de cuatro sorteos, acogidos a la Ley 47-25 sobre Contrataciones Públicas, beneficiando a cientos de contratistas e incorporando a brigadas del sector público y privado, garantizando transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
El titular de la DIE resaltó que la planificación con transparencia y eficiencia fueron pilares fundamentales, para lograr estos avances presentados en materia de infraestructura escolar.
A través del programa de Mantenimientos Correctivos “24/7-365” se intervienen con remozamientos de manera priorizada, los centros educativos que se encontraban en condiciones más críticas de deterioro, entre los meses junio y agosto de este año.
Departamento de Comunicaciones
Dirección de Infraestructura Escolar (DIE)
martes 4 de agosto de 2026.