Gobierno entrega dos escuelas en Puerto Plata que garantizarán educación de calidad a más de mil estudiantes

Los planteles inaugurados por el presidente Luis Abinader fueron construidos por la Dirección de Infraestructura Escolar en el marco del Plan “Aulas 24/7”

Imbert, Puerto Plata,RD.-El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó la inauguración de dos centros educativos en el municipio Imbert, provincia Puerto Plata, que permitirán acceso a una enseñanza de calidad a 1,085 estudiantes.

El primer plantel entregado fue la Escuela Básica Vuelta Larga, con 12 aulas para 350 alumnos. El nuevo centro cuenta con biblioteca, salón multiusos, juegos infantiles, plaza cívica y otros espacios diseñados para favorecer el aprendizaje y la convivencia escolar.

Posteriormente, el mandatario entregó la Escuela Primaria Saballo, dotada de 17 aulas estándar, dos aulas para el nivel Inicial y dos adaptadas para niños con discapacidad con capacidad para 735 estudiantes. Además, dispone de salón multiusos, área administrativa, enfermería, comedor y otras facilidades para garantizar un ambiente escolar inclusivo y seguro.

El viceministro de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad del Ministerio de Educación, Oscar Amargós, destacó que estas nuevas infraestructuras representan un paso más en el compromiso del Gobierno con la mejora continua del sistema educativo.

“Este centro educativo no es un edificio más: es un símbolo de planificación estratégica, de inversión pública responsable, y de voluntad política orientada al bienestar colectivo”, enfatizó el viceministro Amargós, quien representó al Ministro de Educación, Luis Miguel De Camps.

En tanto, la estudiante Jhorlaine Ramos López, de quinto grado en el Centro Educativo Vuelta Larga, agradeció a las autoridades por dotar a estas comunidades de una escuela moderna y segura.

De su lado, la directora de la Escuela Primaria Saballo, Fanny María Del Rosario Ramos, valoró los esfuerzos del presidente Luis Abinader para crear condiciones óptimas que garanticen el aprendizaje oportuno en todo el territorio nacional.

“Bajo su liderazgo hemos visto avances reales, transformaciones visibles y una voluntad genuina de dignificar la educación pública, como base de una sociedad más justa y con más oportunidades para todos”, subrayó la docente.

Ambas obras fueron construidas por la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), del Ministerio de Educación en el marco del Plan “Aulas 24/7”, con una inversión de RD$ 167,594,855.

El acto que fue bendecido por el diácono Antonio Abad de la Parroquia San Francisco de Asís, contó con la presencia del Ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera Polanco; el director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez; la gobernadora de la Provincia, Claritza Rochtte; la senadora Ginette Bournigal; la alcaldesa de Imbert María Elena Ramos; el director regional de Educación, Luis José Sánchez; la directora distrital 11-03, Iris Altagracia Cabrera; los diputados Fiordaliza Estévez y Juan Medina Santos y el encargado regional de Infraestructura Escolar, Basilio González.

