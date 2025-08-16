Gobierno entrega 129 Aulas y tres CAIPI en San Pedro de Macorís en beneficio de más de 4 mil estudiantes

Compartela

En los actos encabezados por la Vicepresidenta Raquel Peña fueron inaugurados tres liceos, dos escuelas y tres estancias infantiles con una inversión de más de RD$640 millones

San Pedro de Macorís,R.D.-La vicepresidenta de la República, Raquel Peña en representación del presidente Luis Abinader, y junto al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, encabezó la inauguración de tres liceos, dos escuelas y tres Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), en la provincia de San Pedro de Macorís, que beneficiarán a 4,515 niños, niñas y adolescentes y aportarán 129 nuevas aulas al sistema educativo nacional.

El primer centro inaugurado fue el Liceo Villa Thelma Villaverde Penson, compuesto por tres bloques que disponen de 26 aulas, biblioteca, laboratorio de ciencias, cancha doble especial, entre otros espacios, para garantizar una educación de calidad a 910 estudiantes del sector El Brisal.

Mientras, la siguiente entrega fue el Liceo José Francisco Peña Gómez, que, con 28 aulas, permitirá la formación de 980 jóvenes. El nuevo plantel, ubicado en el sector Tres y Medio, cuenta con cuatro bloques, enfermería, laboratorio de ciencias, cancha mixta, laboratorio de informática, entre otros espacios.

En un tercer acto fue inaugurado el Liceo Profesor Miguel Jorge Fulgencio Manzanillo, ubicado en el sector Villa Maranata, que cuenta con 26 aulas para 910 jóvenes. Este centro de nivel secundario dispone de tres bloques, enfermería, laboratorio de ciencias, cancha doble especial y otros espacios complementarios.

De manera simbólica, también fue entregada la escuela Paz Victoriano, que dispone de 15 aulas para beneficiar a 165 estudiantes y cuenta con tres bloques dobles, dos correspondientes al nivel primario y uno al nivel inicial, cancha doble, cisterna, garita y otras áreas.

Así mismo, la Escuela Primaria Georgilio Mella Chavier, que cuenta con 24 aulas para la formación de 840 alumnos. Dispone de tres bloques, áreas exteriores acondicionadas y diversas amenidades.

De igual manera, fue inaugurado el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) Las Abejitas, en el barrio Villa Progreso, que dispondrá de 10 aulas para garantizar atención y educación oportuna a más de 300 niños de uno a cinco años. Este espacio cuenta con psicólogo, salón multiusos, patio, juegos infantiles y otros recursos didácticos. En ese acto también fueron inaugurados los CAIPI de Las Colinas y La Higuereta, este último en el municipio de Quisqueya.

La vicepresidenta Raquel Peña afirmó que, con la inauguración de estos centros educativos, “renovamos nuestra determinación de construir un presente con mejores oportunidades para todos y de garantizar que el conocimiento siga siendo la base del desarrollo de nuestra juventud”.

“Sigamos adelante, con visión y compromiso, trabajando juntos por una República Dominicana donde la educación sea siempre el motor del cambio”, declaró la Vicemandataria.

En tanto, el ministro Luis Miguel De Camps afirmó que estas edificaciones marcan el inicio de una etapa de progreso para la comunidad y que el orgullo de la provincia se refleja no solo en sus edificaciones, sino en los valores de sus hijos e hijas.

«Hoy no cerramos una etapa, la abrimos. El liceo que hoy inauguramos es un puente que conecta presente y futuro. Que este sea un lugar donde cada generación supere a la anterior y donde el orgullo de San Pedro de Macorís se mida no solo por sus construcciones, sino por la grandeza de sus hijos e hijas», destacó De Camps, quien llamó a toda la comunidad educativa a integrarse a las docencias el próximo 25 de agosto.

Asimismo, el Ministro De Camps elogió la labor de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), que dirige Roberto Herrera Polanco, por los esfuerzos realizados para la construcción y terminación de aulas en todo el país, para garantizar espacios físicos seguros, funcionales y en óptimas condiciones a los estudiantes y docentes.

En la inauguración de la Escuela José Francisco Peña Gómez, la estudiante Greylin Vásquez, de primero de secundaria, agradeció con un efusivo discurso a las autoridades en nombre de todos sus compañeros.

Las obras entregadas en esa provincia de la Región Este totalizan una inversión de RD$640,267,466 y fueron construidas a través de la Dirección de Infraestructura Escolar, del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), en el marco del Plan Aulas 24/7.

Como parte de la agenda desarrollada este viernes en San Pedro de Macorís, el ministro De Camps también participó, en un encuentro estudiantil en el que conversó con jóvenes estudiantes de liceos públicos y respondió algunas de sus inquietudes.

En los actos de inauguración acompañaron a la Vicepresidenta Raquel Peña, además del Ministro Luis Miguel De Camps y el Director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera; Josefa Castillo, directora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI); la gobernadora de la provincia San Pedro de Macorís, Yovanis Agustina Núñez; la senadora Aracelis Villanueva; Nelson Arroyo, Vicepresidente Ejecutivo de Seguros Banreservas, entre otros funcionarios.

Escrita Por