Gobierno dominicano presenta Plan Hidrológico Nacional 2025 – 2045

Compartela

SANTO DOMINGO .- El Gobierno de la República Dominicana, a través del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), presentó al país el Plan Hidrológico Nacional 2025 – 2045, instrumento de planificación que traza las medidas a implementar en el sector hídrico para avanzar hacia la gestión sostenible del agua durante los próximos veinte años. Su realización contó con el respaldo técnico y financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS).

El acto, realizado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), estuvo encabezado por el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; la embajadora de España en el país, Lorea Arribalzaga Ceballos, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, y el director ejecutivo del INDRHI, Olmedo Caba Romano.

En nombre del presidente Luis Abinader, los ministros Administrativo de la Presidencia y de Medio Ambiente recibieron el Plan Hidrológico Nacional de manos del director ejecutivo del INDRHI, quien estuvo acompañado de la embajadora de España.

El ministro de Medio Ambiente expresó que “Lo que no se mide no se gestiona. La medición y el monitoreo constituyen la columna vertebral de una gestión hídrica seria y responsable. Contar con un plan actualizado, que integre diagnóstico, balance hídrico y medidas de adaptación al cambio climático, es una muestra clara del compromiso de nuestra gestión con la sostenibilidad y la protección de los recursos hídricos del país.”

La embajadora Arribalzaga Ceballos manifestó durante su intervención que “a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), hemos trabajado proyectos ya concluidos con resultados visibles y dos continúan avanzando”. Destacó el respaldo que por más de 12 años la Cooperación Española ha dado en programas de acceso al agua y saneamiento en zonas rurales junto al INAPA, beneficiando a más de 500.000 personas. También resaltó que “estas intervenciones han permitido, entre otras cosas, que el país disponga de una Estrategia Nacional de Saneamiento y del Plan Hidrológico Nacional que hoy se presenta.”

Al ofrecer las palabras de apertura, Caba Romano expresó que el Plan Hidrológico Nacional constituye una hoja de ruta para garantizar la seguridad hídrica, promover el uso racional del agua y proteger los ecosistemas fluviales, impactando a más de 10 millones de habitantes en todo el territorio nacional. “La elaboración del Plan se distinguió por un proceso de socialización participativa, con consultas en las diferentes regiones hidrográficas, donde se validaron los resultados y se incorporaron las visiones de instituciones, sectores productivos, usuarios y ciudadanía. El Plan Hidrológico Nacional 2025 – 2045 representa una columna vertebral de una visión de Estado”, puntualizó el funcionario.

Refirió que entre los principales retos que motivaron su formulación figuran el incremento sostenido de la población, la contaminación de fuentes de agua por desechos agrícolas, industriales y urbanos, la falta de cultura de conservación, vertederos que drenan a los acuíferos y las deficiencias en educación ambiental. A ello se suma que el país presenta un índice de presión hídrica del 42%, lo que refleja la urgencia de aplicar medidas sostenibles de gestión.

Cabe destacar que el documento, que fue presentado por Juan Saldaña, director de Planificación para el Desarrollo Institucional del INDRHI y coordinador del PHN, incluye resultados como el balance hídrico nacional, un inventario de obras hidráulicas y sanitarias y una línea base para la planificación. Asimismo, incorpora plataformas digitales para estimar disponibilidad y demanda de agua, y para administrar los derechos de uso.

También contempla la propuesta de reglamento de otorgamiento de usos del agua, lineamientos para una Política Hídrica Nacional, un manual metodológico para inversiones en el sector y la formulación del plan nacional, un manual metodológico para inversiones en el sector y un plan de gestión sostenible de los recursos hídricos en una cuenca.

La presentación del documento, que actualiza los datos del PHN 2010, se enmarca en la conmemoración del 60 aniversario del INDRHI. Contó con la asistencia de representantes de las entidades que conforman los Gabinetes del Agua y Agropecuario, así como otras personalidades representativas del sector.

Pie de Fotos:

Foto 1: Los ministros Administrativo de la Presidencia y de Medio Ambiente, reciben del director del INDRHI y de la embajadora de España, el Plan Hidrológico Nacional 2025-2045.

Foto 2: Funcionarios de entidades afines que formaron parte del Plan Hidrológico Nacional.

Foto 3: Olmedo Caba, director del INDRHI, durante la presentación del Plan Hidrológico Nacional.

Escrita Por