Gobierno dispone reducción de jornada laboral este viernes en instituciones públicas

El acto de inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, se realizarán en el renovado Estadio Olímpico Félix Sánchez, a las 7:00 de la noche, pero sus puertas estarán abiertas a partir de las 4:00 de la tarde.
Santo Domingo, RD. – Con motivo del inicio de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, el Ministerio de Administración Pública (MAP) dispuso que las instituciones del Estado que se encuentran ubicadas en el Gran Santo Domingo concluirán la jornada laboral del viernes 24 de julio de 2026 a la 1:00 p. m.
La disposición contenida en la Circular Núm. 0022855, firmada por el ministro Sigmund Freund, señala que la medida busca contribuir a la movilidad y facilitar la circulación vehicular dentro de la ciudad de Santo Domingo.
El documento señala que los titulares de las distintas instituciones públicas podrán establecer horarios de trabajo especiales cuando la naturaleza de la institución así lo requiera, a fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios esenciales a la ciudadanía.
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 iniciarán de manera oficial este viernes, con actividades de diferentes disciplinas deportivas que se celebrarán en distintas locaciones del país. Los mismos se extenderán hasta el nueve de agosto.
El acto de apertura se celebrará en el renovado Estadio Olímpico Félix Sánchez, a las 7:00 de la noche, aunque las puertas del recinto estarán abiertas a partir de las 4:00 de la tarde.
Se espera que unas 45,000 personas asistan a la inauguración. Esta cifra incluye a los 30,000 espectadores en las gradas, más de 6,000 atletas de las delegaciones internacionales y cerca de 9,000 personas entre artistas, bailarines, técnicos y personal de logística.