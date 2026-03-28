Gobierno deja iniciados los trabajos de construcción de nuevo CAIPI y un Politécnico en Boca Chica

El director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera y la directora de INAIPI, Josefa Castillo dieron el primer picazo para el inicio de las obras
Boca Chica, Santo Domingo, RD.-El Gobierno, a través de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), dejo iniciado la construcción de un Centro de Atención a la Primera Infancia (CAIPI), y un Politécnico en el municipio de Boca Chica, obras que impactarán positivamente a más de 600 familias en esa demarcación.
La edificación del nuevo CAIPI se levantará en una área de 2,629.48 metros cuadrados, en el sector Los Botados en Andrés al norte del municipio de Boca Chica, con el cual suman 6 Estancias Infantiles y 11 CAFI que se construyen en varios sectores del municipio, para beneficiar a miles de niños que recibirán atenciones oportunas y de manera integral en estos centros especializados, promoviendo el bienestar y desarrollo integral de la niñez dominicana.
El director de Infraestructura Escolar, ingeniero Roberto Herrera, explicó que por disposición del presidente Luis Abinader y el ministro Luis Miguel De Camps, en el mismo acto dieron dejaron iniciada la construcción de un Politécnico, que beneficiará a miles de estudiantes de esa demarcación.
Explicó que la construcción del CAIPI se proyecta su terminación en 12 meses y ademas, se ejecuta en ese territorio el programa de remozamiento con mantenimientos correctivos de varios planteles escolares a través del Plan “24/7-365”, a fin de garantizar espacios físicos óptimos y más seguros para los estudiantes, maestros y personal administrativo.
“Por instrucciones precisas del Presidente Luis Abinader, estamos desarrollando una serie de trabajos importantes en Boca Chica, que ha estado en el ojo de las prioridades del presidente, como en todo el territorio nacional, entendiendo la importancia que revisten estos trabajos para el país, en especial para esta laboriosa comunidad y el impacto positivo para las familias que podrán dejar a sus hijos en manos de una institución dirigida por una gran mujer y donde se le va a dar el cuido y la atención necesaria, ya que mientras los padres producen el pan de cada día, sus niños estarán en manos seguras y responsables», declaró Herrera.
En tanto, la Directora de INAIPI, Josefa Castillo, tras destacar la importancia y el impacto de estas obras para su municipio, indicó que Boca Chica está cambiando positivamente y se transforma de manera sostenible en el Gobierno del presidente Luis Abinader, quien aseguró ha tenido la visión y el firme compromiso de fortalecer el sistema educativo en esa zona y en todo el territorio nacional.
“Estas obras evidencian el esfuerzo que está haciendo nuestro señor presidente Luis Abinader, para que en Boca Chica cambiemos en término social y económico, mejorando nuestra calidad de vida como municipio, a través de obras de desarrollo”, expresó la funcionaria.
Indicó que en estos centros especializados serán atendidos niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras condiciones que requieren intervención temprana, así como orientación y acompañamiento a las familias para que sepan cómo trabajar con estos infantes en una etapa crucial de su desarrollo, beneficiando a niños y niñas de los sectores Boca Chica, La Caleta, Los Botados y comunidades aledañas.
Durante el acto de inicio de trabajos de construccion de ambas obras, también estuvieron presentes el Alcalde de Boca Chica, Ramón Candelaria; docentes; Padres, Madres y Amigos de la Escuela; líderes comunitarios y religiosos, y representantes del Defensor del Pueblo.