Santo Domingo. La implementación de tecnologías avanzadas en los sistemas de riego en todo el territorio nacional fue colocada entre las diez metas priorizadas del Gobierno para estimular el progreso del sector agropecuario.

Dentro del eje de Desarrollo Agrícola y Sostenibilidad, se ejecutará un plan integral para dinamizar el campo dominicano, que contempla la expansión de la mecanización agrícola, la modernización de los sistemas de riego y el fortalecimiento de las compras públicas como instrumento para estimular el desarrollo rural.

Esta estrategia, acordada en el Consejo de Ministros ampliado, promoverá la gestión sostenible de las cuencas hidrográficas, la puesta en marcha de planes de ordenamiento territorial y la construcción y rehabilitación de infraestructuras clave, con miras a garantizar la disponibilidad de agua y aumentar la capacidad de adaptación del sector agropecuario frente a los efectos del cambio climático.

Además, incluye la implementación de seguros paramétricos agrícolas, destinados a proteger a los productores ante fenómenos climáticos adversos y a disminuir la vulnerabilidad económica en las zonas rurales.

Al referirse a las metas, Claudio Caamaño Vélez, director de Tecnificación Nacional de Riego (TNR), valoró positivamente los objetivos del Gobierno dominicano y destacó que la misión de la institución que dirige se alinea con la política del Estado dominicano de reducir el desperdicio de agua en la agricultura, fomentando modelos innovadores, competitivos y sostenibles que permitan aprovechar oportunidades en mercados nacionales.

Asimismo, detalló que TNR tiene como finalidad este año impactar más de 33,000 tareas agrícolas, promoviendo una producción más eficiente y sostenible a través del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Riego (Fotesir).

Caamaño Vélez informó que, este año, como parte de las acciones que ejecutará TNR a través del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Riego (Fotesir), se lanzarán ocho convocatorias con una inversión superior a RD$106 millones. Estas estarán dirigidas a productores nacionales y regionales interesados en modernizar sus sistemas de riego,

«El próximo martes 20 vamos a presentar el calendario con las convocatorias del Fotesir que se realizarán este año, iniciando con dos simultáneas, en un acto que se llevará a cabo en la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD)», indicó.

El director de TNR resaltó que tanto las convocatorias del Fotesir como el programa Bagri-Riego, en alianza con el Banco Agrícola, han logrado reducir a la mitad el costo de los sistemas de riego para los productores y agilizar los procesos de ejecución.

Con la definición de estas metas, el Gobierno de Luis Abinader reitera su apuesta por un modelo de desarrollo más eficiente, sostenible y transparente, que contribuya a consolidar la seguridad alimentaria, aumentar la competitividad del sector agrícola y elevar el bienestar de la población.

