Gobierno acelera la construcción de 18 proyectos escolares en Bahoruco a través del Plan 24/7-365

Infraestructura Escolar trabaja para agilizar terminación de nuevas escuelas, politécnicos, estancias infantiles y techados en la provincia fronteriza

Neiba, Bahoruco.-El Gobierno a través de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), ejecuta la construcción de 18 proyectos escolares, en los que incluye escuelas, estancias infantiles y techados de canchas deportivas en la provincia de Bahoruco, como parte del compromiso para fortalecer la educación en esa demarcación y el país.

Así lo informó el ingeniero Roberto Herrera, director de Infraestructura Escolar, al encabezar una Mesa de Trabajo conjunta con autoridades de la provincia, representantes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), de la Sociedad de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, (APMAE), contratistas y líderes comunitarios.

En el encuentro realizado en el Politécnico San Bartolomé Apóstol Fe y Alegría del municipio de Neiba, se escucharon las inquietudes de los representantes de la comunidad educativa, los contratistas y se pasó balance a las ejecutorias que realiza Infraestructura Escolar en materia de centros educativos, Estancias Infantiles, Politécnicos y techados, obras que son prioridad para el Gobierno central y la provincia Bahoruco, por lo que se busca agilizar su terminación para ser entregadas en los próximos meses, contribuyendo a garantizar espacios físicos en condiciones óptimas para la enseñanza y el aprendizaje.

Roberto Herrera, manifestó que a través del Plan 24/7-365, se trabaja de manera intensa para acelerar la conclusión y entrega de los nuevos proyectos escolares en construcción, por disposición del presidente Luis Abinader, con la supervisión del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps y el seguimiento de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE).

“Hoy estamos aquí en la provincia Bahoruco cumpliendo una instrucción del señor presidente Luis Abinader, para dar seguimiento y agilizar los trabajos de terminación de las obras escolares, y para ello contamos con el apoyo del señor ministro Luis Miguel De Camps. En los próximos meses vendremos a entregar estos proyectos que forman parte del compromiso del Gobierno, para seguir fortaleciendo la educación en esta provincia y en todo el territorio nacional”, expresó el funcionario.

En tanto, la gobernadora de la provincia Mari Esther Díaz Medina, agradeció la visita del titular de Infraestructura Escolar y el seguimiento a todos los compromisos asumidos en materia de los proyectos construcción y labores de mantenimientos correctivos de planteles escolares en Bahoruco e Independencia.

“Hemos tenido un encuentro muy fructífero, por lo que aspiramos a que sea posible la entrega de estas obras, que vienen a contribuir con el desarrollo de la educación en la provincia; agradecer a nuestro presidente por su interés y pronta respuesta, al ministro de Educación y al director de Infraestructura Escolar, sabemos que muy pronto esto será una realidad”, manifestó la representante del Poder Ejecutivo.

Al finalizar la Mesa de Trabajo, Roberto Herrera acompañado de la Gobernadora y autoridades regionales y distritales de Educación, visitaron el centro Centro Educativo Máximo Gómez, ubicado en el Batey ll, el cual será ampliado e intervenido con trabajos de mantenimientos correctivos.

Posteriormente se trasladaron al municipio de Tamayo, para verificar los terrenos donde se construirá un politécnico que fue solicitado al presidente Luis Abinader por estudiantes y la comunidad, en la reciente visita del mandatario a esa demarcación. En el lugar, el director de Infraestructura Escolar informó que la próxima semana enviará a técnicos de la institución para realizar el estudio de suelo correspondiente, para posteriormente darle inicio a la obra.

En la jornada de trabajo participaron el alcalde municipal, Yadel Subervi; la Directora Regional de Educación 18, Virginia Encarnación; los ingenieros Aneury Tejeda, encargado nacional de supervisión de Infraestructura Escolar; Carlos Zapata, encargado de la Unidad de Obras por Administración; el periodista Vargavila Riverón, encargado de Comunicaciones; Clarivel Adames, encargada zonal de la DIE en la región Enriquillo; Carlos Castillo, enlace provincial; Ramón Díaz Recio, en representación del Senador Guillermo Lama; representantes de la ADP y de APMAE.

