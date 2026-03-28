Gobernanza local en la encrucijada: el rol impostergable de Fedomu

La agenda municipal de la República Dominicana vive un momento decisivo ante los temas más relevante que la ocupan. La síntesis informativa del 11 de mayo de 2026 trata con claridad una dualidad que no puede ignorarse: por un lado, avances en gestión, transparencia y ejecución de obras por parte de las administraciones locales; por otro, crecientes desafíos en ordenamiento territorial, manejo de residuos y sostenibilidad urbana. Este contraste no es casual. Es el reflejo de un sistema municipal que ha evolucionado, pero que aún requiere mayor articulación, liderazgo colectivo y visión estratégica. En ese punto crítico, la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) está llamada a ocupar un rol central e insustituible.
El monitoreo resalta experiencias positivas de gestión que demuestran que sí es posible hacer las cosas bien desde las administraciones locales. Casos como el del Distrito Nacional, donde se enfatiza que “los recursos rinden y las promesas se cumplen”, evidencian avances en eficiencia administrativa y cumplimiento de compromisos. Asimismo, iniciativas de ordenamiento territorial en San Cristóbal apuntan a mejorar la calidad de vida desde una planificación más organizada, mientras que municipios como Guerra destacan por su buen desempeño institucional en evaluaciones como el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal -Sismap-Municipal-. Estos ejemplos confirman que existen capacidades instaladas en el ámbito local, así como voluntad política para hacer gestión pública de calidad en el país.
Sin embargo, estos logros conviven con señales de alerta que no deben minimizarse. El caso del río Yaque del Norte, donde se retiraron 148 toneladas de basura, revela la magnitud del problema ambiental que enfrentan los territorios. A ello se suman tensiones en torno a proyectos de gestión de residuos sólidos, como los debates en La Cuaba, donde coexisten el respaldo comunitario y el temor a posibles impactos negativos. Esta discusión pone en evidencia un elemento clave: la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana y garantizar procesos transparentes, técnicamente sólidos y socialmente consensuados.
El desafío es aún mayor cuando se observa el crecimiento urbano desordenado. Reportes sobre Santo Domingo advierten una preocupante reducción de espacios verdes frente al avance del cemento, mientras que Santiago enfrenta una expansión que supera su capacidad de respuesta institucional. Esta realidad refleja un problema estructural: la falta de planificación territorial integrada y de coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno.
Es precisamente en este contexto donde Fedomu debe asumir un liderazgo estratégico renovado. Más allá de su papel tradicional de representación, la federación está llamada a convertirse en el eje articulador de una nueva gobernanza municipal. Esto implica, en primer lugar, promover estándares comunes de gestión que reduzcan las brechas entre municipios. No puede ser que mientras algunos avanzan en transparencia y eficiencia, otros aún enfrenten retrocesos o críticas severas a su desempeño.
En segundo lugar, Fedomu debe impulsar una agenda nacional de sostenibilidad municipal. La gestión de residuos, la protección de espacios verdes y la adaptación al crecimiento urbano no pueden seguir abordándose de manera aislada. Se requiere una estrategia país, con acompañamiento técnico, financiamiento adecuado y mecanismos de seguimiento. El auge de proyectos de valorización de residuos sólidos, con respaldo comunitario en varios territorios, es una oportunidad que no debe perderse, pero que necesita regulación, transparencia y coherencia institucional.
Asimismo, resulta indispensable fortalecer la relación entre los gobiernos locales y la ciudadanía. La confianza pública es el principal activo de la gestión municipal, y esta solo se construye mediante participación, información oportuna y rendición de cuentas. Fedomu puede y debe liderar la creación de espacios de diálogo que permitan anticipar conflictos, como los observados en torno a proyectos ambientales, y convertirlos en procesos de construcción colectiva.
Finalmente, el rol de Fedomu debe alinearse con una visión de futuro que trascienda coyunturas políticas. La municipalidad dominicana no puede seguir dependiendo exclusivamente de liderazgos individuales o de gestiones aisladas. Se necesita institucionalidad sólida, pensamiento estratégico y una narrativa común de desarrollo territorial.
Es momento de actuar con determinación. Desde una perspectiva institucional, Fedomu debe convocar a los alcaldes, al Gobierno central, al sector privado y a la sociedad civil a un gran pacto por la gestión municipal sostenible y articulada. Un pacto que priorice la planificación territorial, la gestión integral de residuos, la transparencia y la innovación en los servicios públicos.
La coyuntura actual no admite dilaciones. Lo que hoy está en juego no es solo la eficiencia de los ayuntamientos, sino la calidad de vida presente y futura de millones de dominicanos. Fedomu tiene la legitimidad, la experiencia y la capacidad para liderar esta transformación.
¡Asumamos el liderazgo de la municipalidad dominicana, ahora!
El autor es licenciado en Comunicación Social, mención Periodismo, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con una maestría en Municipalismo y Desarrollo Económico Local de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, diplomados en gestión municipal, residuos sólidos y gestión de riesgos, y más de 15 años de experiencia en el área de comunicaciones de la Federación Dominicana de Municipios.