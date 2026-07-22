Gabinete de Transporte presenta acciones para garantizar la movilidad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Las medidas buscan facilitar el desplazamiento seguro y eficiente de atletas, delegaciones y ciudadanía durante el principal evento multideportivo de la región
Santo Domingo. –En una reunión interinstitucional celebrada este martes, el coordinador del Gabinete de Transporte, Deligne Ascención, presentó las acciones que serán implementadas para garantizar la movilidad durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, mediante un trabajo coordinado entre las instituciones responsables del tránsito, el transporte y la infraestructura vial.
Las disposiciones, que estarán vigentes del 24 de julio al 8 de agosto, incluyen medidas de gestión del tránsito, fortalecimiento del transporte público, monitoreo de la movilidad, logística para el traslado de las delegaciones deportivas y adecuación de la infraestructura urbana, con el propósito de facilitar el acceso a las distintas sedes de competencia y reducir el impacto en la circulación.
Como ciudad anfitriona de los Juegos, la Alcaldía del Distrito Nacional informó que tuvo bajo su responsabilidad el acondicionamiento del Malecón Deportivo, así como el remozamiento y embellecimiento de las principales vías, aceras y contenes, con el respaldo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
En su condición de órgano rector de la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) coordina la estrategia de movilidad que será ejecutada durante los Juegos y mantendrá el monitoreo permanente de la circulación a través de su Centro de Control de Tráfico, garantizando la operación de la red semafórica en las rutas de mayor demanda.
Asimismo, informó que las unidades del programa TRAE, destinadas al traslado de atletas y delegaciones, utilizarán de manera programada algunos túneles y elevados de los corredores expresos de Santo Domingo y Santiago para agilizar los desplazamientos entre las distintas sedes deportivas. Estos recorridos estarán escoltados por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y serán monitoreados en tiempo real desde el Centro de Control de TRAE.
Como parte del dispositivo de movilidad, la DIGESETT reforzará la regulación del tránsito y la orientación a conductores y peatones en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y demás escenarios deportivos. Además de facilitar la circulación de atletas, delegaciones y espectadores, los agentes brindarán asistencia a la ciudadanía y velarán por el cumplimiento de las disposiciones establecidas durante el evento.
Entre estas medidas se incluye la prohibición de estacionamiento en el entorno del Centro Olímpico. Para garantizar el libre flujo vehicular, la institución contará con el apoyo de las grúas de PARQUÉATE RD, mientras que el ascenso y descenso de pasajeros solo estará permitido en los accesos habilitados por las avenidas Ortega y Gasset, 27 de Febrero y John F. Kennedy.
En cuanto al transporte público, la Empresa Metropolitana de Transporte informó que el Metro de Santo Domingo ofrecerá acceso gratuito a atletas, voluntarios y colaboradores acreditados, quienes únicamente deberán presentar su gafete oficial entre el 24 de julio y el 8 de agosto.
Además, estará disponible la Tarjeta Metro Juegos Centroamericanos y del Caribe, con un costo de RD$100 e incluyendo 14 viajes, uno para cada jornada de competencias. Asimismo, los usuarios que ingresen al sistema por las estaciones Casandra Damirón y Joaquín Balaguer podrán acceder gratuitamente al Metro durante ese mismo período.
Por su parte, la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) se integrará a la logística de transporte de las delegaciones deportivas y ofrecerá servicio gratuito en todos sus corredores desde el mediodía del 24 de julio hasta el 8 de agosto, además de habilitar rutas especiales hacia las principales sedes de competencia.
El plan también contempla patrones especiales de circulación durante la inauguración de los Juegos; la promoción del uso del transporte público para asistir a las competencias; restricciones temporales a los trabajos en la vía pública y a las operaciones de carga y descarga en las zonas de influencia de los escenarios deportivos; así como la aplicación de las disposiciones de la Zona de Acceso Restringido (ZAR) para vehículos de carga.
Las informaciones sobre cierres y desvíos serán difundidas oportunamente a través de los canales oficiales de las instituciones participantes y de las plataformas digitales de navegación.
El Gabinete de Transporte exhortó a la ciudadanía a planificar sus desplazamientos, utilizar preferiblemente el transporte público y atender las orientaciones de las autoridades para contribuir al desarrollo seguro y exitoso de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.