Gabinete de Política Social y Programa Oportunidad 14-24 realizan acto de investidura en Trabajo Social

Compartela

Santo Domingo. – El Gabinete de Política Social, junto al Programa Oportunidad 14-24, celebró este viernes 19 de octubre un acto de investidura en el área de Trabajo Social, con el objetivo de seguir fortaleciendo las capacidades del personal vinculado a este programa estatal que busca brindar oportunidades de formación y desarrollo a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.

Durante la actividad, el coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, destacó la importancia de la capacitación continua de los servidores públicos para garantizar un servicio de calidad a la ciudadanía.

“Los acuerdos no deben ser solo formales, sino herramientas para transformar la realidad mediante acciones concretas. La capacitación es clave para lograr eficiencia y calidad en el servicio público, y debemos equipararnos al sector privado en estándares de excelencia”, expresó Peña en su intervención.

De su lado, el director ejecutivo del Programa Oportunidad 14-24, Alex Mordan, resaltó el compromiso de seguir fortaleciendo al equipo con nuevas herramientas y conocimientos, asegurando que la experiencia en el programa no solo sea de servicio, sino también de formación profesional.

“Este programa, que inició hace apenas cuatro años, nació con la visión clara de identificar a la población objetivo, comprender sus problemáticas y diseñar soluciones efectivas. Hoy podemos decir con satisfacción que avanza en la ruta correcta”, señaló Mordan.

El funcionario agradeció de manera especial a la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en la persona de la maestra Raquel y su equipo, por la apertura y disposición de adaptar el diplomado a las necesidades específicas del programa. Asimismo, valoró el trabajo del equipo técnico de Oportunidad 14-24, en especial a Madeline García, Milner y Santana, por su dedicación y seguimiento.

Finalmente, Mordan reiteró el compromiso de evaluar y promover becas para miembros del programa que deseen cursar la licenciatura en Trabajo Social, como parte de la visión de consolidar al personal técnico y brindar mayores oportunidades de formación académica.

Con esta iniciativa, el Gabinete de Política Social reafirma su misión de impulsar políticas inclusivas que fortalezcan el desarrollo social en la República Dominicana.

Escrita Por