Gabinete de Política Social y CEDI-Mujer impulsa programa “Cuidarte hoy es quererte siempre” para fomentar la prevención del cáncer de mama

Santo Domingo, R.D. – Con el propósito de promover la salud y el autocuidado entre las mujeres dominicanas, el Gabinete de Política Social anunció el desarrollo del programa “Cuidarte hoy es quererte siempre” una iniciativa orientada a crear conciencia sobre la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer de mama.

La jornada, que se llevará a cabo en diferentes comunidades del país, busca incentivar a las mujeres a realizarse chequeos médicos periódicos, así como a adoptar estilos de vida saludables que contribuyan a reducir los factores de riesgo asociados a esta enfermedad.

El programa forma parte de las acciones que impulsa el Gabinete de Política Social, bajo la coordinación de Tony Peña, y el Centro para el Desarrollo Integral para La Mujer, que dirige Ana Lendor, en el marco de su compromiso con el bienestar integral de las familias dominicanas. A través de esta iniciativa, se desarrollarán charlas educativas, evaluaciones médicas y actividades de orientación dirigidas especialmente a mujeres de sectores vulnerables.

Durante el lanzamiento, los organizadores destacaron que la detección temprana continúa siendo la herramienta más eficaz para salvar vidas, y que el mensaje central de la campaña busca reforzar la idea de que cuidarse es un acto de amor propio y de responsabilidad familiar.

Con este tipo de programas, el Gabinete de Política Social reafirma su compromiso con la salud preventiva y el empoderamiento femenino, contribuyendo así al fortalecimiento de una cultura de autocuidado en todo el país.

