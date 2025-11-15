Gabinete de Política Social lleva amplia jornada de protección social al sector El Ciruelito en Santiago

Compartela

Santiago de los Caballeros, R.D. – El Gabinete de Política Social de la Presidencia, encabezado por su coordinador, Lic. Tony Peña Guaba, realizó este viernes una gran jornada de protección social en el sector El Ciruelito, llevando más de diez servicios fundamentales a cientos de familias de la comunidad.

Esta intervención forma parte del compromiso permanente del Gabinete de acercar las políticas públicas a las comunidades más vulnerables, garantizando atención directa, oportuna y con calidad.

Durante la jornada, los residentes recibieron servicios de:

SENASA, para afiliaciones y actualización de seguros de salud.

Plan Social de la Presidencia, con entregas de ayudas sociales.

PROMESE/CAL, con acceso a medicamentos de bajo costo.

CONAPE, con orientaciones y servicios dirigidos a los adultos mayores.

CONADIS, ofreciendo asistencia a personas con discapacidad.

INESPRE, con ventas de alimentos a precios populares.

Comedores Económicos, con raciones alimentarias cocidas.

Equipos médicos del Servicio Nacional de Salud (SNS), bajo la coordinación del director de salud, Dr. Guillermo Moringlane, ofreciendo consultas y atenciones gratuitas.

El coordinador del Gabinete, Tony Peña, reafirmó que este tipo de jornadas representan el compromiso del Gobierno dominicano con el bienestar de su gente, llevando soluciones reales a los territorios y fortaleciendo la presencia del Estado en cada comunidad.

“Nuestra misión es estar donde la gente más lo necesita. Seguiremos trabajando sin descanso para que cada dominicano tenga acceso a servicios dignos y a las oportunidades que merece”, destacó Peña Guaba durante el recorrido.

Con estas acciones, el Gabinete de Política Social continúa consolidándose como una de las instituciones de mayor impacto social en el país, promoviendo inclusión, cercanía y una gestión responsable al servicio del pueblo.

