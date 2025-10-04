Gabinete de Política Social impacta a más de 2,000 familias en La Vega

Compartela

La Vega, R.D. – El coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, encabezó este viernes una jornada de inclusión social en el distrito de Río Verde, Cutucú, provincia La Vega, donde cientos de familias recibieron de manera gratuita diversos servicios de salud, alimentación y asistencia social.

La iniciativa se desarrolla a través del Programa de Inclusión Social, dirigido por el doctor Guillermo Moringlane, y forma parte de los esfuerzos del Gobierno para acercar los servicios del Estado a las comunidades de la región del Cibao.

Además de Río Verde, el operativo se extendió este mismo día al distrito municipal Ranchito, donde también fueron beneficiadas decenas de familias, logrando impactar en total a más de 2,000 hogares de la provincia.

Entre los servicios ofrecidos se incluyeron consultas médicas, entrega de medicamentos, distribución de raciones alimenticias cocidas y crudas, lentes correctivos, pensiones solidarias, certificados, carnets y otros beneficios.

El Gabinete de Política Social reiteró su compromiso de continuar llevando este tipo de jornadas a todo el país, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los dominicanos en condiciones de vulnerabilidad.

