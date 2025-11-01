Gabinete de Política Social brindan asistencia humanitaria en comunidades afectadas por la tormenta Melissa en Azua y San Cristóbal

Compartela

Azua, R.D. – El Gobierno Dominicano, a través del Gabinete de Política Social que coordina Tony Peña, continúa desarrollando acciones de apoyo y asistencia humanitaria en favor de las familias afectadas por la tormenta Melissa en distintas comunidades de las provincias Azua y San Cristóbal.

En el paraje Boquerón, del municipio La Charca, provincia de Azua, el Gabinete de Política Social realizó la entrega de raciones alimenticias y artículos de primera necesidad, con el objetivo de auxiliar a las familias más vulnerables afectadas por las lluvias.

Durante la jornada también se visitó la comunidad El 15 de Azua, zona limítrofe con San Juan de la Maguana, donde decenas de hogares recibieron asistencia como parte de la respuesta inmediata coordinada por el Gabinete junto a otras instituciones del Estado.

El recorrido continuó en la provincia de San Cristóbal, específicamente en el barrio 5 de Abril, donde junto a la nueva gobernadora provincial y dirigentes comunitarios se desarrolló un amplio operativo de entrega de ayudas.

El coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, destacó el compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader con la población más necesitada, asegurando que la prioridad es proteger a las familias en situación de vulnerabilidad:

“Estamos identificando las viviendas afectadas en zonas de riesgo para ofrecer soluciones sostenibles. Aquellas que estén ubicadas en cañadas o lugares inseguros no serán reparadas en el mismo sitio, sino que se buscarán terrenos adecuados para garantizar la seguridad de sus ocupantes”, señaló Peña.

El funcionario reafirmó que el Gabinete de Política Social continuará su recorrido por distintas provincias del país, llevando la mano solidaria del Gobierno Dominicano a cada comunidad que lo necesite, en especial a las más golpeadas por el paso de la tormenta Melissa.

Escrita Por