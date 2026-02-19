Fundación anuncia premiación a estudiantes meritorios en capital y provincias del país

Compartela

La Fundación Buenas Obras (FUNBUENAS) anuncia el inicio de su gran programa nacional de reconocimiento y premiación a estudiantes meritorios de escuelas, liceos y colegios del país, una iniciativa que visibiliza el esfuerzo, la disciplina y la excelencia académica de niños, niñas y jóvenes destacados tanto en la capital como en las diversas provincias y municipios de todo del país.

La jornada inaugural de este ambicioso proyecto educativo se celebrará en San Pedro de Macorís, desde donde la FUNBUENAS dará apertura formal a este recorrido nacional que llevará esperanza, estímulo y apoyo directo a cientos de estudiantes sobresalientes. Durante cada acto, se harán preguntas claves a estudiantes sobre las diversas disciplinas del saber, con énfasis en la historia dominicana y, dependiendo del nivel de respuestas de los estudiantes se entregarán regalos, juguetes y aportes en metálico por categoría, como reconocimiento al compromiso demostrado en sus estudios, incentivando así la superación y el desarrollo educativo como herramientas fundamentales para transformar vidas.

Con este programa, FUNBUENAS reafirma su compromiso con la educación y el bienestar de la niñez y la juventud dominicana, promoviendo valores como la responsabilidad, el esfuerzo y la excelencia académica en todos los rincones del país.

La Fundación Buenas Obras se consolida así como una entidad de profundo impacto social, que además de aportar en lo educativo, a la par desarrolla una amplia labor humanitaria a favor de los sectores más vulnerables del país, brindado asistencia constante a enfermos, madres solteras y familias de escasos recursos mediante la donación de alimentos, medicinas, útiles escolares, electrodomésticos y otros insumos esenciales, llevando alivio y esperanza a comunidades necesitadas tanto en zonas urbanas como rurales.

Con esta nueva jornada de premiaciones estudiantiles, FUNBUENAS continúa ampliando su misión solidaria, apostando al talento, a la educación y el apoyo social como pilares fundamentales para el progreso y la construcción de un mejor futuro para la República Dominicana.

Felix Victorino

Presidente Funbuenas

