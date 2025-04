Compartela

La oferta por tiempo limitado se aplica a los viajes reservados antes del 7 de abril

DENVER – 1 de abril de 2025 – Puede que sea el 1 de abril, ¡pero no estamos engañando! La aerolínea de tarifas ultrabajas Frontier Airlines (Nasdaq: ULCC) vuelve a ofrecer una maleta facturada gratuita en los vuelos durante el período de viajes de finales de primavera y verano, junto con tarifas tan bajas como $39 en una amplia gama de rutas. Desde hoy hasta el 7 de abril, los viajeros pueden reservar en FlyFrontier.com o en la aplicación móvil de Frontier y disfrutar de una maleta documentada gratis (con el código promocional FREEBAG) en todos los vuelos que salgan del 22 de abril al 18 de agosto, así como tarifas promocionales

en muchas rutas y fechas. Con más de 100 destinos en la amplia red de Frontier, incluidos más de 90 en todo Estados Unidos, hay muchas opciones de viaje emocionantes y asequibles para que los consumidores elijan mientras planifican sus aventuras de finales de primavera y verano.

«Estamos entusiasmados de ofrecer ahorros aún mayores en la aerolínea más verde de Estados Unidos», dijo Jeff Werkheiser, director senior de marca y compromiso con el cliente de Frontier Airlines. «Las tarifas ultra bajas y una maleta documentada gratis significan un valor excepcional para los consumidores que planean visitar a familiares y amigos o disfrutar de una

escapada esta primavera y verano».

Para aprovechar la oferta de equipaje documentado gratis, los consumidores pueden usar el código promocional FREEBAG antes del 7 de abril al reservar viajes del 22 de abril al 18 de agosto en FlyFrontier.com o en la aplicación móvil de Frontier.

Frontier Airlines ha introducido cambios radicales en sus ofertas de productos y servicio al cliente, marcando el comienzo de ‘The New Frontier’. Entre las mejoras se encuentran los asientos UpFront Plus, una opción de asientos mejorada con espacio adicional para las piernas y los codos en las dos primeras filas del avión. Los clientes de UpFront Plus disfrutan de un asiento junto a la ventana o en el pasillo con espacio adicional para las piernas y un asiento

central vacío garantizado.

En los próximos meses, la aerolínea introducirá viajes gratuitos e ilimitados para sus clientes más leales. A partir de finales de 2025, Frontier también comenzará a ofrecer asientos de Primera Clase en todos los vuelos, combinando una comodidad y un espacio inigualables a los precios asequibles característicos de Frontier.

Frontier continúa innovando con su programa de viajero frecuente líder en la industria,

FRONTIER Miles, que permite a los clientes ‘Obtenerlo todo por menos’.

Los miembros acumulan millas rápidamente y son recompensados por cada dólar gastado en productos Frontier.

Las millas se acumulan en función de los dólares gastados con un multiplicador

estándar de 10X: $1 = 10 millas, con multiplicadores que aumentan en cada nivel de élite hasta 20X.

El estatus Elite se puede alcanzar a solo 10,000 millas y ofrece beneficios como

embarque prioritario, selección de asientos y maleta(s) gratis(s) según el nivel de estatus. Al igual que la aerolínea, FRONTIER Miles también es apta para familias, ya que ofrece una fácilacumulación de millas familiares, lo que facilita que las familias disfruten juntas de las recompensas. Unirse es gratis.

Acerca de la oferta FREEBAG:

Disponible solo para nuevas reservaciones en flyfrontier.com y en la aplicación móvil de

Frontier. Para recibir precios promocionales, el cliente debe ingresar el código de promoción FREEBAG durante la compra de un nuevo vuelo realizada antes de las 11:59 p. m., hora del este, del 7 de abril de 2025 para viajar del 22 de abril de 2025 al 18 de agosto de 2025. Límite de una maleta facturada gratis por persona, por dirección, se aplica el límite de peso.

Acerca de la oferta de tarifa promocional:

Los boletos deben comprarse antes de las 11:59 p. m., hora del este, del 7 de abril de 2025.

Las tarifas de venta son válidas para viajes sin escalas los martes y miércoles, para salidas del 22 de abril de 2025 al 18 de agosto de 2025.

Las tarifas de venta más altas están disponibles los lunes, jueves y sábados. Se aplican las siguientes fechas de viaje restringidas: 23-24, 26 de mayo de 2025; 2-3, 5 de julio de 2025. Se requiere compra con 7 días de anticipación. No todos los mercados están disponibles para todas las fechas de viaje. No se requiere compra de ida y vuelta.

Se aplicarán todas las reglas de viaje, incluido el Contrato de transporte de Frontier Airlines.

Acerca de Frontier Airlines:

Frontier Airlines se dedica a proporcionar un valor excepcional y una experiencia de viaje

excepcional. Con la flota familiar A320neo más grande y más joven de EE. UU., Frontier

mantiene su compromiso de liderar la industria en eficiencia de combustible y fue reconocida en 2024 por el Centro de Aviación como la Aerolínea de Sostenibilidad Ambiental del Año de América del Norte.

La aerolínea de tarifas bajas ofrece algunas de las opciones de viaje más asequibles en los EE. UU., el Caribe, México y América Latina. Frontier Airlines, Inc., con sede

en Denver, Colorado, es una subsidiaria de Frontier Group Holdings, Inc. (Nasdaq: ULCC).

