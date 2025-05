Friend United For Health y Universidad de Miami reconocen a líderes en salud femenina en gala benéfica

Compartela

Evento dedicado a la doctora Frances Valdez Albini, con el firme compromiso de fortalecer programas de prevención y tratamiento del cáncer en República Dominicana y el Caribe

Miami, Florida. Estados Unidos. – La Fundación Friend United For Health, en alianza con la Universidad de Miami, celebró su tradicional Gala Benéfica 2025 que reunió a médicos, líderes comunitarios, filántropos, funcionarios, comunicadores y personalidades influyentes que comparten un compromiso inquebrantable con la salud femenina, especialmente en comunidades vulnerables de la República Dominicana.



La gala tuvo como objetivo principal recaudar fondos para la Misión Humanitaria 2025, una jornada médica internacional que impactará a más de 5,000 mujeres con servicios gratuitos de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento de cáncer de mama y cuello uterino en la región Este del país caribeño.



El evento fue dedicado a la doctora Frances Valdez Albini, pionera de la ginecología oncológica en América Latina, destacada por su visión científica, ética médica y aportes transformadores en el acceso a la salud de la mujer.



Mayra Eduardo, presidenta de la fundación, resaltó que “esta gala representa mucho más que una recaudación de fondos, es una promesa cumplida con cada mujer que hoy vive gracias a una detección temprana, con cada madre que pudo acceder a un tratamiento digno, y con cada niña que crece sabiendo que su vida vale”.

“Desde la diáspora, seguimos tendiendo puentes de salud, solidaridad y esperanza hacia nuestra amada República Dominicana”, agregó.



De su lado, el doctor José Eduardo, co-fundador, coincidió en puntualizar que, “el cáncer no discrimina, pero el acceso al tratamiento sí, nuestra misión es romper esa barrera con ciencia, compasión y con acciones concretas. Este equipo médico no ve fronteras, ve seres humanos, y en cada misión reafirmamos que salvar vidas es una decisión colectiva y urgente”.



Mientras que, el doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, símbolo nacional de la medicina solidaria, describió la fundación como un ejemplo de entrega. “Friend United For Health no es solo una institución, es una revolución silenciosa que está haciendo lo que muchos gobiernos aún no han logrado, llevar salud digna a los más olvidados, y su presidenta, Mayra Eduardo, es una mujer que no descansa hasta ver a cada paciente atendido, sin importar su estatus, su lugar o sus recursos. Desde hoy reafirmo mi compromiso con esa organización” concluyó, Cruz.

Reconocimientos

Durante el acto, fueron reconocidas destacadas personalidades por su compromiso con la salud y el bienestar comunitario.



La doctora Frances Valdez Albini fue la homenajeada principal, por sus aportes científicos y su defensa de la salud femenina. El doctor Félix Antonio Cruz Jiminián recibió un merecido galardón por su dedicación a la medicina solidaria y su apoyo a las misiones médicas; y también el presidente de la Fundación Cruz Jiminián, doctor Luis Cruz Camacho, por su apoyo constante a las iniciativas humanitarias.



De igual manera, la doctora Victoria García fue valorada por su liderazgo en la atención médica, especialmente en comunidades rurales, y junto a ella la licenciada Beatrice Guerrier, enfermera asistente en oncología, quien destacó por su calidez y apoyo técnico durante las misiones.

La doctora Geanilda Vásquez, cónsul general en Miami, fue reconocida por su constante apoyo institucional a la comunidad dominicana en el extranjero.

La comisionada Digna Cabral, de la ciudad de Doral, recibió agradecimiento por su respaldo a programas médicos comunitarios.

En el ámbito periodístico, Ada Guzmán, relacionista pública y encargada de comunicación del Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM) y la Fundación Cruz Jiminián, fue reconocida por su compromiso con la visibilización de proyectos sociales. Mientras que a Rose Mary Santana, por su trayectoria en comunicación en salud y por ser miembro fundadora de CIPESA.

Sobre Friend United For Health

Friend United For Health es una organización sin fines de lucro radicada en Estados Unidos, con un enfoque en salud femenina, prevención de cáncer y atención integral en comunidades de alta vulnerabilidad, a través de alianzas con hospitales, universidades, gobiernos locales y voluntarios.



La fundación ha impactado miles de personas en el Caribe y América Latina desde su fundación.



Su presidenta, Mayra Eduardo, quien trabaja con todo un equipo multidisciplinario, es una líder visionaria con una trayectoria de más de 20 años en acción social y salud comunitaria, quien ha articulado con éxito esfuerzos binacionales para fortalecer el derecho a la salud desde la diáspora.

