Fideicomiso VBC-RD presenta a BHD avances del desarrollo de Ciudad Juan Bosch

Banco BHD ha financiado desde 2015 este proyecto inmobiliario que beneficia a familias dominicanas.

Santo Domingo Este. Representantes del Fideicomiso VBC-RD y del Banco BHD sostuvieron una reunión en el Parque Temático de Energía y Minas de Ciudad Juan Bosch con el objetivo de evaluar nuevas alianzas de inversión orientadas a fortalecer el desarrollo integral y el bienestar de las familias residentes en la comunidad.

La actividad fue encabezada por Camel Curi Lora, director ejecutivo del Fideicomiso VBC-RD, quien presentó los avances alcanzados y destacó que “el proceso de transformación permitió reactivar un territorio con alto potencial, convirtiéndolo en una ciudad autosustentable, dinámica y en constante crecimiento”.

Desde el 2015, el Banco BHD ha sido un aliado importante del proyecto Ciudad Juan Bosch, participando en el financiamiento de RD$ 5,147 millones en 19 proyectos, para un total de 7,096 viviendas construidas.

“Ciudad Juan Bosch no es solo un proyecto habitacional, es una ciudad completa, con infraestructura educativa, de salud, seguridad, espacios públicos y obras de ingeniería. Este encuentro con el BHD reafirma el interés del sector financiero en acompañar iniciativas de inversión con alto impacto social, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias y el crecimiento ordenado y sostenible de República Dominicana”, afirmó Curi Lora.

Esta comunidad cuenta actualmente con 14,531 viviendas, que se han construido en un tiempo récord gracias a las alianzas público-privadas, en las que participan constructoras expertas. A través del Fideicomiso VBC-RD, se han ejecutado RD$ 3,237 millones en obras con recursos propios.

“Nuestra propuesta de valor del Centro Financiero BHD tiene un abordaje completo de manera transversal, que incluye la creación del fideicomiso con Fiduciaria BHD, el manejo de cuentas con recaudos referenciados y pagos electrónicos; así como la estructuración y aprobación del crédito interino, entre otros beneficios. Además, apoyar a las personas en la adquisición de una vivienda, siempre ha sido una actividad medular de nuestra entidad”, expresó Guillermo Méndez, vicepresidente ejecutivo de Banca Corporativa y Empresarial del Banco BHD.

Por el Banco BHD, también participaron en la visita, su presidente, Steven Puig; Ángela Samper, vicepresidenta ejecutiva de Banca Retail y Negocios Digitales, Susana Reid, vicepresidenta de Infraestructura y Proyectos Inmobiliarios y Construcción, y Giselle Sánchez, segunda vicepresidenta de Infraestructura y PIC, entre otros representantes de la entidad financiera. El encuentro finalizó con un recorrido por el Anfiteatro La Gaviota, el recién inaugurado espacio artístico y cultural.

Ciudad Juan Bosch también abarca estancias infantiles, centros de formación técnica, un sistema integrado de salud y una funeraria municipal. Además, tiene instalado un depósito regulador con capacidad de 1.6 millones de galones de agua, garantizando el suministro para más de 15,000 viviendas.

