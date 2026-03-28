Festival de las Flores dinamiza economía en Jarabacoa

Jarabacoa, La Vega. –La economía en Jarabacoa se dinamiza con la celebración del Festival de las Flores, promoviendo e impulsando la cultura, las grandes bondades del municipio y las ofertas turísticas del destino.
La 15 entrega del festival se lleva a cabo desde el pasado jueves y se extenderá hasta el domingo 7 y tiene como escenario la avenida la Confluencia, donde artesanos, comerciantes y los productores locales y provinciales presentan al público sus ofertas.
Yamilka Cruz, directora de la Oficina Municipal de Turismo en Jarabacoa, manifestó que esta feria representa mucho para la provincia, ya que dinamiza la economía local, donde todos los actores de la industria turística muestran a los visitantes lo que posee el municipio de la eterna primavera.
“La feria se está desarrollando con muy buena aceptación y afluencia de nacionales y extranjeros, esperando romper el récord del año anterior, que fue muy bueno” expresó la funcionaria de Mitur.
Indicó, que Jarabacoa es el pueblo número uno del ecoturismo del país, y del Caribe, y que desde el Ministerio de Turismo apuestan a que Jarabacoa siga desarrollándose como ha venido haciendo, con la calificación de poder mostrar al mundo todo lo que el municipio ofrece, como es su naturaleza, comercio, gastronomía, hospedaje y oportunidades de inversionistas.
Esta edición del Festival de las Flores tiene a Colombia como país invitado. Además, cuenta con un amplio programa de actividades tales como; taller y concurso de pintura infantil, competencia Copa Dominicana de Arte Floral.
Asimismo, exposición pictórica/colectiva de pintores, desfile de la Flor, presentaciones artísticas y culturales, entre otras.