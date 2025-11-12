Feria Emprendedores y Universidades reconocen a Pepín Corripio, Frank Rainieri y Ligia Bonetti por sus aportes al desarrollo nacional.

Compartela

El presidente de la Feria Emprendedores, David Collado, asegura que el legado de los tres empresarios es una fuente de inspiración para miles de jóvenes.

Santo Domingo, R.D. – 11 de noviembre de 2025. – En el marco del Día Nacional del Emprendedor, la organización de la Feria Emprendedores junto a las universidades PUCMM, INTEC, UNIBE, APEC y UNPHU reconocieron a los destacados empresarios José Luis “Pepín” Corripio Estrada, Frank Rainieri y Ligia Bonetti, por sus valiosos aportes al desarrollo económico y social de la República Dominicana, así como por su ejemplo inspirador para las nuevas generaciones de emprendedores.

El presidente de la Feria Emprendedores, David Collado, destacó, durante la ceremonia, que los tres empresarios representan los más altos valores del liderazgo, la innovación y la perseverancia.

“Don Pepín, don Frank y Ligia son ejemplos de cómo la visión, el trabajo y la pasión pueden transformar un país. Su legado es una fuente de inspiración para miles de jóvenes dominicanos que hoy deciden emprender y apostar por su tierra”, expresó Collado.

Como parte del acto, los homenajeados ofrecieron una charla magistral titulada “De emprendedores a emprendedores”, en la que compartieron sus experiencias, retos y aprendizajes con más de 200 estudiantes universitarios de término.

Los empresarios invitaron a los jóvenes a cultivar una mentalidad innovadora y a asumir el emprendimiento como un motor de cambio y progreso para la nación.

La Feria Emprendedores 2025 se inaugurará oficialmente este miércoles 12 de noviembre en Ágora Mall de Santiago de los Caballeros, con la participación de decenas de proyectos innovadores que competirán por el Premio José Luis Corripio Estrada, galardón que busca reconocer la creatividad, sostenibilidad y potencial de crecimiento de los nuevos emprendimientos dominicanos.

El evento, que se hace por novena edición, siendo la primera hace 20 años con el señor José Luis Corripio Estrada, se ha consolidado como una de las principales plataformas de impulso al talento joven en el país, reunirá durante dos días a universidades, empresas, instituciones públicas y privadas comprometidas con el fortalecimiento del ecosistema emprendedor dominicano.

