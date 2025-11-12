Historias relacionadas

60c62574-82f4-42f2-ab8f-ecb3d5b3f8c9.jpg

Consejo Nacional de la Magistratura concluye primera ronda de vistas públicas a postulantes al TSE y SCJ

Redaccion noviembre 12, 2025
96fd574d-b924-40c0-a541-0d7191194e02.jpg

Desarrollo de la Comunidad presenta Plan Estratégico Institucional 2025 -2028; reafirma acercamiento comunitario

Redaccion noviembre 12, 2025
1ac8b937-6cb8-4cdf-8953-b83d8f68700e.jpg

Propeep impulsa arte y educación ciudadana con murales en tres provincias del Este

Redaccion noviembre 11, 2025

Te pueden interesar

b1b593ea-6328-434a-888e-d58f72a4afaf.jpg

Congreso Nacional recibe visita oficial de la gobernadora del Estado de Nueva York

Redaccion noviembre 12, 2025
60c62574-82f4-42f2-ab8f-ecb3d5b3f8c9.jpg

Consejo Nacional de la Magistratura concluye primera ronda de vistas públicas a postulantes al TSE y SCJ

Redaccion noviembre 12, 2025
96fd574d-b924-40c0-a541-0d7191194e02.jpg

Desarrollo de la Comunidad presenta Plan Estratégico Institucional 2025 -2028; reafirma acercamiento comunitario

Redaccion noviembre 12, 2025
img_9851.jpg

Feria Emprendedores y Universidades reconocen a Pepín Corripio, Frank Rainieri y Ligia Bonetti por sus aportes al desarrollo nacional.

Redaccion noviembre 12, 2025
Share
Copiar enlace
×