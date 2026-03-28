Fedomu y ASAD organizan encuentro con periodistas

Destacan importancia del proyecto Yuma en Miches El Seibo y Guaymate
Santo Domingo.- La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y la Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD) realizaron un encuentro con periodistas de varios medios de comunicación para presentar los avances en desarrollo local y económico que desarrollan, vía un proyecto, en El Seibo, Miches y Guaymate.
La actividad, que se llevó a cabo en las instalaciones de Fedomu, contó con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
El proyecto, denominado Promover el Desarrollo Local Sostenible y Equitativo con Enfoque Territorial e Intermunicipal en Guaymate, El Seibo y Miches, lleva más de un año enfocado en promover el desarrollo social y económico de esos tres territorios.
La gerente Técnica de Fedomu, Cintya Aquino, hizo una presentación acerca de la importancia que representa esa organización para el desarrollo de los ayuntamientos y la buena gestión de los alcaldes en todo el país.
“Esta federación, que cuenta con diez Oficinas Técnicas Regionales, es una institución que fue creada con el interés de aunar esfuerzos, experiencias y recursos para generar una entidad representativa de los gobiernos locales”, agregó.
Aquino afirmó que Fedomu tiene 25 años de historia, indicando que su objetivo es promover la descentralización del poder, fomentar la cooperación entre los municipios y representar los intereses de los ayuntamientos ante las autoridades nacionales.
De su lado, Eva Gloria Pérez, representante de ASAD en el país, destacó la importancia de la ejecución de ese proyecto para las familias de El Seibo, Miches y Guaymate, el cual es una iniciativa impulsada por AECID, ASAD y Fedomu.
“Su propósito es mejorar la calidad de vida de esos municipios de la Región Yuma, fortaleciendo capacidades municipales, participación ciudadana y oportunidades económicas en contextos rurales”, manifestó.
Sostuvo que no es un proyecto aislado, es integral y es en el territorio, señalando que los 5 componentes que lo integran son: gobernanza local, sociedad civil, liderazgo juvenil, emprendimiento y estrategia de comunicación.
En su presentación, Pérez hizo un recuento del proceso sobre el Programa de Ayuntamientos Juveniles, el cual se realizó con éxito en El Seibo y que tuvo una magnifica participación de jóvenes, pero que además se llevará a cabo en Miches y Guaymate.
En el encuentro también participaron Wanda Alfau, encargada de Cooperación y Alianzas; Rafael Lorenzo, encargado de Proyectos, y Yamil Drullard, gerente de Incidencia y Comunicaciones de Fedomu, así como Deyanira Surinach, coordinadora del proyecto, quien también resaltó la organización en el proceso con los jóvenes en el Programa Ayuntamientos Juveniles.