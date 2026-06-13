FEDODIM solicita volver al Consejo de DO Sostenible y propone RD$70 millones para planes de residuos

Santo Domingo. – La Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM) solicitó al Fideicomiso DO Sostenible su reincorporación, con voz, a las reuniones de su Consejo y propuso la asignación de RD$70 millones para apoyar la elaboración de los Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PMGIRS) en los 235 distritos municipales del país.
El doctor Pedro Richardson, director ejecutivo de FEDODIM destacó que representa al 60 % de los gobiernos locales y administra el 56 % del territorio nacional, por lo que considera indispensable su participación en las decisiones relacionadas con la gestión de residuos sólidos.
La entidad explicó que los recursos solicitados formarían parte de un fondo de RD$150 millones destinado al fortalecimiento de iniciativas ambientales y permitirían a los distritos municipales cumplir con las disposiciones de la Ley 225-20, mejorando la planificación, la prestación de servicios y el acceso a futuras fuentes de financiamiento.
Asimismo, reafirmó su disposición de seguir trabajando junto a DO Sostenible y demás instituciones del sector para fortalecer un sistema de gestión de residuos más eficiente, sostenible e inclusivo.