FCCA reconoce al ministro David Collado por su liderazgo en el crecimiento de la industria de cruceros en República Dominicana

Puerto Plata, República Dominicana. – 23 de junio de 2026. La Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA) reconoció al ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, por su destacada labor, liderazgo y compromiso con el fortalecimiento de la industria de cruceros en el país, durante la celebración del Platinum Associate Membership Advisory Council (PAMAC) 2026, realizado en la ciudad de Puerto Plata.
El reconocimiento fue otorgado en el marco de una jornada de alto nivel que reunió a ejecutivos de las principales líneas de cruceros del mundo, autoridades del sector turístico y portuario.
La FCCA resaltó el desempeño del ministro Collado y los avances alcanzados en materia de turismo de cruceros de la República Dominicana, destacando el crecimiento sostenido de las llegadas marítimas, la diversificación de los destinos portuarios, el fortalecimiento de la experiencia del visitante y el impacto económico que esta industria genera en las comunidades receptoras.
Asimismo, se resaltó que el país se ha posicionado como uno de los destinos de mayor dinamismo en el Caribe, gracias a su ubicación estratégica, estabilidad, conectividad, diversidad de atractivos turísticos, infraestructura en expansión y una visión clara de desarrollo orientada a consolidar a la República Dominicana como un destino multipuerto de alto valor para la industria.
El ministro Collado agradeció el reconocimiento de la FCCA y reafirmó el compromiso del Gobierno dominicano de seguir trabajando de la mano con las líneas de cruceros, los operadores portuarios, el sector privado y las comunidades para continuar elevando la calidad del turismo dominicano.
“La República Dominicana ha demostrado que el turismo de cruceros es una herramienta poderosa para generar desarrollo, dinamizar las economías locales y crear nuevas oportunidades para nuestra gente. Este reconocimiento nos compromete aún más a seguir trabajando con visión, planificación y unidad para fortalecer nuestra posición como uno de los destinos líderes de cruceros en el Caribe”, expresó Collado.
La celebración del PAMAC 2026 en Puerto Plata, junto a altos ejecutivos y representantes de líneas como Royal Caribbean Group, Carnival Corporation & plc, Norwegian Cruise Line Holdings, MSC Cruises, Disney Cruise Line, Princess Cruises y Margaritaville at Sea, entre otras, reafirma la confianza de la industria de cruceros en la República Dominicana y fortalece el posicionamiento del país como un socio estratégico para las principales líneas de cruceros del mundo.
Con este encuentro, el Ministerio de Turismo continúa consolidando su estrategia de promoción, desarrollo e integración del turismo de cruceros, apostando a una industria más competitiva, sostenible y con mayor impacto positivo en las comunidades dominicanas.