Fallece Ramón Alburquerque

SANTO DOMINGO. – Falleció este viernes en un centro médico de la capital el ingeniero Ramón Alburquerque, exaspirante presidencial, exministro y destacado dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), tras enfrentar un delicado cuadro de salud relacionado con una enfermedad hepática.

La información fue ofrecida por la hija del destacado político, Mónica Alburquerque Mora a través de cuenta de X, en la que también destacó las cualidades que caracterizaban a su padre.

«Hoy, con el corazón en las manos, despedimos a nuestro amado padre, el Ing. Ramón Alburquerque Ramírez, honrados de ser sus hijos.

Papi, fuiste un hombre de principios firmes, ideas visionarias, espíritu inquebrantable y un amor inmenso por tu familia y tu patria. Tu hermoso legado seguirá con nosotros como brújula interna para guiarnos siempre. Descansa en paz», escribió Mónica.

El deceso del veterano dirigente político, de 76 años, se produjo luego de varios meses de complicaciones médicas derivadas de un cáncer de hígado, por el cual recibía atención especializada.

En los días previos a su fallecimiento, Alburquerque permanecía ingresado bajo estricta supervisión médica, mientras era evaluado para un eventual trasplante de hígado. Su condición había sido descrita como delicada, aunque estable, por allegados y por el propio Partido Revolucionario Moderno.

La noticia de su fallecimiento genera una profunda consternación en los ámbitos político, social y académico del país.

Ramón Alburquerque fue una figura clave de la vida política nacional, desempeñándose como presidente del Senado, ministro de Economía y aspirante presidencial, además de ser reconocido por su formación académica, pensamiento crítico y compromiso con el desarrollo democrático del país.

