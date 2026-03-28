Fallece fotorreportero Franklin Guerrero

En febrero, Franklin Guerrero recibió atención médica tras desplomarse durante una misa en memoria de la tragedia de la discoteca Jet Set, lo que evidenció problemas de salud previos.
SANTO DOMINGO.- El Foto Reportero Pablo Matos informó este sábado que falleció el reconoido fotoreportero Franklin Guerrero, quien desde hace días padecía serios quebrantos de salud.
«Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento del gran Franklin Guerrero», dice Pablo Matos en sus redes sociales El Faro RD
Indica que su partida deja un vacío entre familiares, amigos y todos los que tuvieron el privilegio de conocerle y compartir con él.
«Paz a su alma. Mis más sinceras condolencias a sus seres queridos en este difícil momento», termina Matos.
En febrero pasado, Franklin Guerrero recibió atención médica luego de desplomarse durante la misa conmemorativa por los diez meses de la tragedia en la discoteca Jet Set.