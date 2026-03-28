Fallece el periodista Carlos Batista Matos

Luto en el espectáculo y periodismo
El fallecimiento del periodista Carlos Batista Matos, ocurrido la mañana de este lunes, enluta al mundo del espectáculo y del periodismo debido a su larga trayectoria.
Carlos Batista Matos, conocido como «El Hombre más caro», fue encontrado sin vida en su residencia. Autor del libro «Bachata: historia y evolución», destacó en el entretenimiento dominicano.El fallecimiento del periodista Carlos Batista Matos, ocurrido la mañana de este lunes, enluta al mundo del espectáculo y del periodismo debido a su larga trayectoria.
A lo largo de su carrera, principalmente dedicada a la farándula, se destacó como «El Hombre más caro».
Su muerte fue confirmada en diferentes programas y medios digitales, incluyendo el Show del Mediodía, que se transmite por Color Visión, canal en el que tenía su programa «Los Famosos», de 3:00 a 3:30 de la tarde.
No se ha revelado la causa de su deceso; solo se sabe que fue encontrado sin vida en su residencia.
Durante décadas, Carlos Batista Matos fue un referente y un rostro reconocible del entretenimiento en el país.
Su espacio, «Con los Famosos«, era una referencia para la farándula local y para el seguimiento de artistas, premios y controversias del medio.
Fue el autor del libro “Bachata: historia y evolución”, publicado en 2002, una bibliografía sobre el género.