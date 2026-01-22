Compartela

El Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) realizó una solemne y significativa ceremonia de reconocimiento al personal que ha alcanzado 20 años de servicio ininterrumpido dentro de la institución, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la cultura organizacional, la motivación del talento humano y el reconocimiento al mérito profesional.

La actividad fue celebrada en la sede principal del CESAC, en el marco de la semana aniversaria de la institución, y estuvo encabezada por el general de brigada piloto Enmanuel Souffront Tamayo, FARD, director general del CESAC, acompañado por su esposa, la señora Jenny Guillermo de Souffront, así como por miembros de la Plana Mayor, directores, encargados departamentales y oficiales superiores, quienes resaltaron la trayectoria ejemplar de los colaboradores homenajeados.

Durante el acto fueron otorgados 114 reconocimientos, distribuidos entre miembros de la 8.ª Promoción AVSEC (60 reconocidos), la 9.ª Promoción AVSEC (45 reconocidos) y nueve (9) colaboradores del personal no AVSEC, pertenecientes a distintas dependencias administrativas y operativas de la institución, tanto en la sede central como en áreas estratégicas del sistema aeroportuario nacional.

Los reconocimientos incluyeron personal de distintos rangos y especialidades, reflejando la diversidad funcional del CESAC y el papel fundamental que desempeñan sus miembros en áreas como supervisión AVSEC, inspección, unidades caninas K-9, operaciones, inteligencia, capacitación, logística y apoyo administrativo, funciones esenciales para garantizar la seguridad de la aviación civil conforme a los estándares nacionales e internacionales.

En su intervención, el director general del CESAC destacó que este reconocimiento trasciende lo simbólico, al constituirse en un acto de justicia institucional hacia quienes han dedicado dos décadas de servicio continuo a la protección de la infraestructura aeroportuaria y al fortalecimiento del sistema de seguridad del Estado dominicano.

“Al cumplir 20 años de servicio, ustedes representan la memoria operativa, la experiencia acumulada y la columna vertebral de esta institución. Su constancia, disciplina y lealtad han sido determinantes para el posicionamiento del CESAC como un organismo confiable, profesional y alineado a las mejores prácticas de la seguridad aeroportuaria internacional.”

En el marco de esta ceremonia conmemorativa, el CESAC presentó oficialmente sus nuevos uniformes institucionales, diseñados conforme a las mejores prácticas internacionales en materia de seguridad aeroportuaria, los cuales reflejan el proceso de modernización, fortalecimiento de la identidad institucional y mejora de las condiciones operativas del personal, en coherencia con los estándares de los organismos internacionales rectores de la aviación civil.

El general Souffront Tamayo subrayó además que el factor humano continúa siendo el recurso más valioso del CESAC, reiterando el compromiso de la gestión que encabeza con la formación continua, la dignificación del servicio y el fortalecimiento de las capacidades operativas, en consonancia con las directrices del Estado dominicano y las normativas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

“Reconocer su trayectoria es reafirmar nuestra visión institucional de seguir avanzando con personal capacitado, motivado y comprometido con la misión de salvaguardar la aviación civil y contribuir al desarrollo seguro del país.”

La ceremonia concluyó con la entrega formal de pergaminos y la reafirmación de los valores de honor, vocación de servicio, integridad y sentido de pertenencia, pilares que distinguen al CESAC como un organismo especializado al servicio de la nación y garante de la seguridad aeroportuaria de la República Dominicana.

