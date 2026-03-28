Ex senadores del PRM reafirman compromiso con elfortalecimiento partidario y desarrollo nacional

En un ambiente de confraternidad y reflexión política, cuatro destacados ex senadores de diferentes puntos de la Republica Dominicana, pertenecientes al PRM, sostuvieron un encuentro de trabajo y socialización, con el propósito de intercambiar impresiones sobre la realidad nacional, el fortalecimiento institucional de su organización política y los retos que enfrenta el país en la actual coyuntura.
Los ex senadores, todos dirigentes de amplia trayectoria y comprometidos con los principios del PRM, coincidieron en la importancia de la continuar aportando sus experiencias, conocimientos y liderazgo al fortalecimiento de la estructura partidaria, asi como la consolidación de los avances alcanzados por el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader.
Durante el encuentro. Los ex senadores, Eddy Nolasco (Valverde), Ramón Antonio Pimentel (Moreno Arias) de Montecristi, Lenin Valdez (Monte Plata) y Melania Salvador (Bahoruco), destacaron los significativos logros alcanzados por la presente gestión gubernamental en áreas fundamentales para el desarrollo económico, social e institucional de la nación, valorando los esfuerzos orientados a la transparencia, la modernización del estado y el bienestar colectivo de los dominicanos.
Asimismo, expresaron su firme convicción de que la unidad, la experiencia acumulada y el trabajo coordinado entre los distintos liderazgos del partido constituyen pilares esenciales para garantizar la continuidad y transformaciones que demanda el país y para seguir fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas; de igual manera manifestaron que continúan plenamente identificados con las metas y objetivos del gobierno, poniendo a disposición sus capacidades, experiencias, vocación de servicio y liderazgo en sus respectivas áreas de influencia para contribuir activamente al éxito de la gestión gubernamental.
Finalmente, resaltaron que el capital político, la cercanía con las comunidades y la experiencia acumulada durante años de servicio público, representan activos valiosos que pueden seguir contribuyendo al fortalecimiento institucional del partido y al desarrollo de iniciativas que impacten positivamente la calidad de vida de todos los dominicanos.