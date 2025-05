Eulogia Familia llama a regular manos de obras de indocumentados en el país

Compartela

SANTO DOMINGO, RD. -La encargada de política de género de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Eulogia Familia, Consideró este martes que, la reunión del presidente Luis Abinader y los expresidentes para abordar la política de la crisis migratoria en especial con Haití, es ocasión oportuna para tomar la palabra al sector empresarial que ha venido planteando en los últimos días la necesidad de contratar manos de obras migrantes en labores que los dominicanos no realizan

En ese sentido, la sindicalista un llamado al gobierno para que disponga la creación de mecanismos de consultas y propuestas con la sociedad civil para plantear la regularización de los migrantes trabajadores que necesite el país.

Explicó que, esas manos de obras de migrantes se pudrían lograr mediante acuerdos transparentes de ingreso y repatriación al concluir su período de trabajo, con derechos humanos, identificación laboral y salario decente con protección social.

Eulogia Familia, puntualizó que las personas migrantes repatriadas que ingresan irregularmente al país son trabajadores, y se requiere que los procesos que se lleven a cabo sobre definir una política migratoria para el trabajo cuenten con el aporte del movimiento sindical y una visión de derechos laborales.

Recordó que antes que se produjera la sentencia del Tribunal Constitucional en el 2013, ya había elaborado una propuesta de gestión migratoria para el desarrollo y que no llegó a formalizarse por situaciones imperantes en la fecha.

“En esa propuesta participó COPARDOM, la sociedad civil vinculada al trabajo de migrantes y la CNUS por los trabajadores organizados”, indicó la sindicalista.

Resaltó su posición de que, la política migratoria amerita el diseño de un plan aplicable en procesos de inmigración y de retorno, que corte definitivamente la corrupción, el tráfico ilícito o la trata de personas.

Consideró que la política migratoria debe ser tratada con serenidad, responsabilidad y compromisos y no por la obsesión de grupos radicalizados cuya sobreactuación tiende a poner en riesgo el buen nombre del país.

La también vicepresidenta de la CNUS sostuvo que es imprescindible definir áreas y cantidad que se necesita de trabajadores migrantes.

Dijo que la Cancillería y el Ministerio de Trabajo deben definir el estatus migratorio de cada trabajador, e inclusive, la captación biométrica para identidad y cumplimiento con la ley de seguridad social.

