ESPROUB gradúa 230 Onicotécnicas y fortalece la formación Continua Profesional en uñas en la República Dominicana

Santo Domingo, R.D., 25 noviembre de 2025. – La Escuela de Especialización Profesional de Uñas y Belleza (ESPROUB), única academia privada especializada en el área de uñas con un sistema de formación continua estructurado por niveles, módulos y competencias, realizó este martes 25 de noviembre en el Salón Ibiza del Hotel Catatonía Santo Domingo , la ceremonia de graduación del programa, que cuenta con aval de acreditación del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), a través de la Dirección de Educación Técnico Profesional.

En esta oportunidad, 230 nuevas Onicotécnicas culminan un exigente proceso de formación profesional, orientado a la inserción laboral formal y al emprendimiento responsable en el sector de la belleza. Este logro se suma a las más de 160 egresadas del año 2024, quienes completaron en doce meses un programa de 380 horas académicas bajo la modalidad de formación continua, combinando teoría, práctica guiada, emprendimiento y manejo del negocio.

ESPROUB ha desarrollado, desde hace varios años, un modelo pedagógico propio, basado en competencias técnicas y buenas prácticas profesionales, que integra contenidos de seguridad y bioseguridad, salud en el trabajo, servicio al cliente, gestión del salón y ética profesional, alineado con estándares internacionales.

La ceremonia estuvo encabezada por la T.S.U. Francis Fernández, nail artist y máster internacional, directora académica de ESPROUB, junto a representantes de Belleza Global BGRD, S.R.L. y a autoridades del MINERD, así como invitados de instituciones públicas y privadas vinculadas al ámbito educativo y de la belleza. Además del acto solemne de entrega de certificados, el evento incluyo un proyecto artístico-cultural en el que maestras, estudiantes y escuelas aliadas contaron a través de diseños artísticos en las uñas, aspectos de la historia y la identidad de la República Dominicana, evidenciando el alto nivel de habilidad, destreza y conocimiento teórico alcanzado.

ESPROUB reafirma su compromiso con la excelencia, la innovación académica y el impacto social, aportando al fortalecimiento de la educación técnico-profesional en la República Dominicana y abriendo nuevas puertas para que más personas, especialmente de la clase media y de sectores de menores recursos, encuentren en la formación en uñas y belleza una vía real de progreso, inclusión y desarrollo económico.

