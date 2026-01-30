Equifax presenta en República Dominicana tres nuevas soluciones para impulsar el crédito, la cobranza y la inclusión de las pymes

Más de 250 invitados del sector bancario, financiero y cooperativo participaron en el Innovation Summit 2026, celebrado en Santo Domingo.
Equifax República Dominicana presentó Benchmark Insights, Score Collectionsy Score Pyme durante el Innovation Summit 2026, un encuentro que reunió a más de 250 representantes del sistema bancario, financiero y cooperativo del país en el Aloft Marriott Piantini.
Con este lanzamiento, la empresa introduce al mercado dominicano tres soluciones de inteligencia financiera diseñadas para fortalecer la toma de decisiones crediticias, optimizar la gestión de cobros y ampliar el acceso al financiamiento para pequeños negocios tradicionalmente desatendidos.
Durante la apertura del evento, Christian del Rosario, General Manager de Equifax República Dominicana, destacó el compromiso de la compañía con la modernización del ecosistema financiero local.
“Hoy no solo presentamos productos. Presentamos una nueva forma de entender el crédito, la cobranza y el crecimiento de los negocios en República Dominicana”, expresó.
Las soluciones presentadas responden a necesidades concretas del mercado:
Benchmark Insights ofrece una visión comparativa del comportamiento del mercado crediticio, permitiendo a las entidades tomar decisiones más estratégicas y competitivas.
Score Collections mejora la gestión de cobros mediante el uso de datos para identificar perfiles de pago, optimizar esfuerzos y fortalecer la relación con los clientes.
Score Pyme facilita la evaluación de pequeños negocios que operan a título personal, convirtiendo el historial crediticio de sus propietarios en una vía de acceso al crédito comercial formal.
Por su parte, Agustina Corra, destacó el valor de estas soluciones para seguir promoviendo decisiones más inteligentes, una gestión financiera más eficiente y mayores oportunidades de inclusión para empresas y emprendedores.
El evento combinó presentaciones especializadas con una experiencia de marca enfocada en innovación, incluyendo espacios interactivos para conocer de cerca cada solución.
Con este encuentro, Equifax reafirma su posición como aliado estratégico del sector financiero dominicano, impulsando herramientas que promueven mayor eficiencia, competitividad e inclusión.
Acerca de Equifax
Equifax es una empresa global de tecnología y datos con presencia en más de 24 países. En República Dominicana, ofrece soluciones de inteligencia crediticia para el sector financiero, empresarial y cooperativo.