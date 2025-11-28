“En una sociedad machista no basta con no ser machista, hay que ser antimachista:” experto español Miguel Lorente

Compartela

Experto internacional Miguel Lorente aborda la violencia de género desde una perspectiva integral en República Dominicana

Santo Domingo, 28 de noviembre de 2025 –El reconocido especialista español en violencia de género, Dr. Miguel Lorente Acosta, culminó una exitosa serie de actividades en República Dominicana del 24 al 28 de noviembre, invitado por el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y los 16 de días de activismo.

Durante su visita, el Dr. Lorente, médico forense, profesor titular de medicina legal en la Universidad de Granada y ex delegado del Gobierno de España para la violencia de género, compartió con diversos sectores clave su amplia experiencia en el combate a la violencia machista desde una perspectiva multidisciplinaria.

Principales planteamientos

En sus intervenciones ante diputados, senadores, operadores de justicia, académicos, la sociedad civil y los medios de comunicación, el Dr. Lorente enfatizó conceptos fundamentales para comprender y erradicar la violencia de género.

El experto explicó que el machismo es cultura, no conducta. Todos los hombres son machistas porque viven y se han apropiado de los beneficios de una cultura machista, señaló, agregando que esto requiere un posicionamiento activo: en una sociedad machista no basta con no ser machista, hay que ser antimachista. En este sentido, dejó claro que la violencia de género es un crimen racional donde se escoge voluntariamente la decisión de ejercerla, contrario a la narrativa de pérdida de control comúnmente utilizada.

Sobre el abordaje legal y preventivo, Lorente afirmó que una ley integral debe incluir componentes preventivos. La prisión no es solución sin reeducación, y la mejor reeducación es la educación, señaló, posicionando la educación como estrategia primordial de prevención. Además, explicó que la prevención también pasa por la reparación de la víctima y su reinserción social.

El Dr. Lorente presentó datos que evidencian la especificidad de la violencia de género: mientras que los homicidios en general muestran tendencia decreciente, los feminicidios mantienen una tendencia estable, lo que demuestra que se trata de un fenómeno que requiere un abordaje diferenciado. Desmintió además el mito de las denuncias falsas, aclarando que estas son ínfimas, pero se magnifican y se resaltan debido al mito de la mujer malvada, el mito de Eva, que busca desacreditar a las víctimas. También explicó que los precipitantes de violencia difieren según el género: en hombres responde al ejercicio de control, mientras en mujeres es reactiva a otras formas de violencia.

Actividades realizadas

La visita del Dr. Lorente incluyó cinco actividades estratégicas que abarcaron diversos sectores. El 24 de noviembre sostuvo un encuentro de alto nivel con diputados y senadores en el Senado de la República, en el que abordó conceptos, contextos y casos de violencia de género. Al día siguiente, 25 de noviembre, facilitó un taller especializado con fiscales, jueces y abogados en la Universidad APEC, enfocado en herramientas prácticas para impartir justicia con perspectiva de género.

El 26 de noviembre ofreció dos actividades: en la mañana, una conferencia magistral en el Seminario sobre agresores organizado por UNFPA en el Hotel Catalonia, sobre patrones, perfiles y estrategias de intervención; y por la noche, una conferencia pública en la Universidad Autónoma de Santo Domingo sobre la importancia de la educación en la erradicación de la violencia de género. Durante toda la semana, también realizó una ronda de medios en El Espectador, El Día y Esta Noche Mariasela, llevando el debate a un público masivo.

Sobre el Dr. Miguel Lorente Acosta

Doctor en Medicina y Cirugía con Premio Extraordinario, Especialista en Medicina Legal y Máster en Bioética y Derecho, el Dr. Lorente ejerció como Médico Forense de 1988 a 2012 y fue Delegado del Gobierno español para la Violencia de Género de 2008 a 2011.

Ha publicado 84 artículos científicos, 10 libros y 32 capítulos. Su obra más reciente es «La refundación del machismo» (2023), y próximamente publicará «Influenciables. Las redes sociales y la ‘nueva obediencia'» (noviembre 2025), sobre el impacto de la desinformación en la juventud.

Ha asesorado a organismos nacionales e internacionales como el Congreso de los Diputados español, el Senado, CGPJ, OMS, Instituto para la Igualdad de Género de la UE (EIGE), y Naciones Unidas (ONU Mujeres y OHCHR).Impacto esperado

