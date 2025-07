En seis meses de gestión actual administración del INAVI ha devuelto más de 3 millones de pesos a jubilados del sector público

Compartela

El administrador general del Instituto de Auxilios (INAVI), Dr. Elsido Díaz Bueno, informó que desde su llegada a la entidad el pasado mes de febrero, ha entregado más de 3 millones de pesos a ex servidores públicos por concepto de cesantía, invalidez y seguro de vida, cumpliendo fielmente con lo que establece la ley.

Al encabezar este miércoles la entrega de cheques a más de un centenar de jubilados de la administración pública, por concepto de los aportes del 2.5 por ciento de los ahorros mensuales a través de las diferentes instituciones del Estado, el Dr. Díaz Bueno destacó que desde que asumió las riendas del INAVI hace apenas seis meses, ha tenido el interés de devolver los recursos establecidos en la ley 82-66, la cual protege a los trabajadores del sector público ante situaciones de desempleo o incapacidad.

“El INAVI cumple con la filosofía del Gobierno del presidente Luis Abinader, que es eficientizar con transparencia los servicios que ofrecen todas las dependencias del Estado”, sostuvo el administrador del INAVI, Dr. Elsido Díaz Bueno.

Agregó que “estamos cumpliendo con la ley, es un mandato, el imperio de la ley debe imponerse y prevalecer en este caso, pero sobretodo y especialmente porque estamos haciéndole llegar lo poco o mucho que le corresponde a su dueño, es que eso es de su dueño, eso no es del INAVI, eso no es del Gobierno, eso es de ustedes, porque es el producto del sacrificio de muchos años, y lo menos que debe hacer el INAVI y nosotros de manera particular, es honrar ese compromiso”.

El Dr. Díaz Bueno concluyó sus palabras invitando a otros pensionados a visitar la sede del INAVI a los fines de indagar su situación, ya que se realiza un gran esfuerzo para que nadie se quede sin sus ahorros.

Entre los beneficiarios se encuentran, Carmen Pérez, Dilcido Fernández, Carmen Guerra, José Francisco Jiménez, Alejandro de la Cruz, entre otros.

