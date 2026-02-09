Embajadora de Estados Unidos en RD visita AES y reconoce la contribución estratégica de la inversión energética estadounidense en el país

Compartela

La agenda incluyó un recorrido por el complejo energético AES Andrés y la presentación del modelo operativo “plug and play”, así como el rol de la empresa como principal importador de gas natural estadounidense en la República Dominicana.



Santo Domingo, República Dominicana – AES Dominicana, encabezada por su presidente Edwin De los Santos, recibió a la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Campos, en las instalaciones del complejo energético AES Andrés, como parte de una agenda institucional orientada a presentar los principales proyectos de inversión de la empresa en infraestructura energética, así como la expansión de la capacidad de importación y distribución de gas natural en el país.



De los Santos expuso a la embajadora la relevancia de esta plataforma energética, destacando que la inversión realizada por la empresa hasta la fecha supera los US$2,400 millones, lo que la convierte en la mayor inversión de capital de los Estados Unidos en la República Dominicana. Esta inversión ha contribuido a la transformación y modernización del parque energético nacional, llevando los beneficios de este combustible crítico a múltiples segmentos del aparato productivo dominicano durante más de dos décadas.



Durante el recorrido por las instalaciones, De los Santos destacó, además, que el gas natural de origen estadounidense representa hoy uno de los principales renglones del intercambio comercial entre ambos países, siendo la República Dominicana el mayor importador de gas natural de origen norteamericano en toda la región de América Latina.



En el marco de la agenda, se abordó la importancia estratégica de la terminal de gas natural, así como su capacidad de expansión de manera confiable, bajo un modelo de crecimiento estratégico denominado “LNG plug and play”, diseñado para atender de forma ágil y segura la creciente demanda energética del país.



La terminal de recepción, exportación y regasificación de AES Dominicana se consolida como el principal y más eficiente punto de entrada de gas natural proveniente de los Estados Unidos hacia la República Dominicana, lo que posiciona a la empresa como el mayor importador de gas natural estadounidense en el mercado dominicano.

Durante 2025, las importaciones de gas natural totalizaron 4,000,000 m³ de GNL, superando el récord alcanzado el año anterior.



En la actualidad, AES Dominicana, junto a su socio estratégico ENADOM, suministra gas natural a siete unidades de generación que aportan 1,800 megavatios de energía confiable y más amigable con el medio ambiente al sistema eléctrico dominicano. Las plataformas existentes permiten incrementar de manera inmediata la demanda en aproximadamente 1,000 MW. Asimismo, la empresa suministra gas natural a cuatro empresas distribuidoras, que lo comercializan en los segmentos industrial, comercial, vehicular, turístico y de zonas francas.



La visita permitió, además, revisar la visión de largo plazo de AES en el país y el rol de sus inversiones en el fortalecimiento de la capacidad energética, la continuidad del suministro y el desarrollo de infraestructura alineada con las necesidades actuales y futuras del sistema eléctrico dominicano.

Escrita Por