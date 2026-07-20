El Seibo y Miches celebran sesión conjunta de sus Ayuntamientos Juveniles e Infantiles en Fedomu

Santo Domingo.- En un encuentro orientado a fortalecer la participación de los jóvenes en la gestión y el desarrollo de sus comunidades, fue desarrollada este jueves en la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) una sesión conjunta entre los Ayuntamientos Juveniles e Infantiles de El Seibo y Miches,
La actividad reunió a representantes de ambos ayuntamientos juveniles, quienes intercambiaron experiencias, propuestas e iniciativas en torno a temas de interés común para la juventud de la región Este del país. El espacio sirvió además para reafirmar el compromiso de ambos municipios con la construcción de una gobernanza local más inclusiva y participativa.
Los Ayuntamientos Juveniles e Infantiles son espacios impulsados con el propósito de que niños y adolescentes se familiaricen con el funcionamiento de las instituciones municipales, desarrollen liderazgo y aporten sus propias visiones sobre las necesidades y prioridades de sus comunidades.
Durante la sesión, los jóvenes participantes abordaron temas relacionados con el desarrollo local, el medio ambiente, la cultura y las oportunidades para la juventud, sentando las bases para futuras acciones conjuntas entre estos municipios. El grupo tuvo además una inducción con el tema «Municipalismo y Gestión Local», impartida por Bienvenido Jiménez, encargado de Planificación de Fedomu y miembro de la Red de Asesores de Ayuntamientos Juveniles e Infantiles (REDAJI).
Con esta sesión, El Seibo y Miches reafirman su apuesta por fortalecer los mecanismos de participación ciudadana desde edades tempranas, promoviendo así una cultura democrática y de corresponsabilidad entre las nuevas generaciones.
En la actividad también participaron Rafael Lorenzo y Cintya Aquino, encargado de Proyectos y gerente Técnica de Fedomu, así como Deyanira Surinach, coordinadora del proyecto Fedomu-ASAD.