El programa de variedades “Con La Cena” estrena nueva temporada y estrena horario por canal  InformeTV

SANTO DOMINGO, DN – El programa de variedades “Con La Cena” anuncia con entusiasmo el inicio de su nueva temporada, reafirmando su compromiso con la audiencia dominicana a través de una propuesta renovada, dinámica y un nuevo horario de transmisión.

A partir de ahora, el público podrá sintonizar el espacio los lunes y miércoles de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. a través de InformeTV (Canal 18), con cobertura extendida en Wind Telecom (Canal 124) y Bloom Telecom (Canal 107).

Juventud y profesionalismo en la pantalla

Bajo la conducción de Anabel Cena, esta nueva etapa se fortalece con la integración de un destacado grupo de comunicadores emergentes. Mario Cordero, Kinberly Nolasco, Paola Báez, Yasimin Occilier y Wilson Valenzuela se unen para ofrecer una comunicación «limpia, con sentido y responsabilidad».

«Nuestro objetivo es llevar a los hogares dominicanos un contenido que no solo entretenga, sino que informe de manera responsable, manteniendo siempre la esencia familiar que nos caracteriza», expresó el equipo de producción.

Una propuesta integral

La nueva temporada de “Con La Cena” promete una hora de contenido variado diseñado para todos los públicos, incluyendo:

Segmentos de Salud: Con consejos de expertos. Entrevistas: Encuentros con personalidades influyentes de la sociedad. Actualidad: Comentarios y cápsulas informativas sobre los hechos del día.

Entretenimiento: Lo último en moda, música y divertidos concursos.

Con esta evolución, el programa se consolida como una plataforma fresca para el talento joven y un referente de la televisión de variedades en la República Dominicana.

