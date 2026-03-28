El presidente estadounidense Donald Trump posterga a dos semanas ultimátum al gobierno iraní

Propuesta de Pakistán ha sido determinante para la medida favorable del alto al fuego
Por: Robert Del Orbe
Santo Domingo- A pocas horas de cumplirse el ultimátum dado por Donald Trump al gobierno de Irán, surge una luz en medio de la incertidumbre bélica que amenaza no solo la estabilidad de Oriente Medio, sino además la paz del mundo.
Ayer lunes, a través de una rueda de prensa el mandatario estadounidense lanzó serias amenazas contra Irán, a quienes les advirtió que de no llegar a un acuerdo verían un infierno. Asimismo aseguró que destruiría en poco tiempo los puentes de toda la nación, y las fuentes de energías más importante del pais, lo que incluye sus reservas petroleras.
El compás de espera de dos semana es un alivio para que tanto Estados Unidos, Israel como aliado e Irán como opositor lleguen a un entendimiento diplomático para el cese al fuego .
Por el momento la escalada del alza del precio del barril de petróleo que supera los 110 dólares, es una seria amenaza para el equilibrio de las economías del mundo que se ven afectadas en el precio de los artículos de primera necesidad, en especial el alza en los precios de los productos derivados del oro negro (petróleo) .
Pidamos en oración por la paz del mundo ya que los efectos de las guerras de Rusia contra Ucrania , y recientemente Estados Unidos, Israel contra Irán, afectan el equilibrio social y económico cuál efecto dominó de todo el planeta .