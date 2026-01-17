El presidente Abinader y el ministro Collado inauguran la plaza cultural y multiuso de El Seibo

Compartela

Collado aseguró que la nueva plaza dará un gran impulso al turismo de esa provincia y tendrá un impacto directo en su economía

Santa Cruz, El Seibo, viernes 16 de enero 2026- El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, inauguraron este viernes la Plaza Multiuso Seibana en esta provincia, construida con una inversión cercana a los RD$430 millones.

Este espacio que servirá para múltiples eventos, además, de las corridas de toros, fue ejecutada con una inversión RD$429,679,902,

servirá de escenarios para conciertos y todo tipo de actividades, lo que dinamizará la economía de la provincia.

La obra de la plaza multiuso tiene una capacidad de 2,500 personas, estacionamientos para autobuses y carros, y un área infantil de 2,567 metros.

El presidente Luis Abinader destacó la importancia de esta plaza multiuso que representa el desarrollo económico y turístico de la zona, ya que el 12% de los turistas buscan una oferta complementaria.

El mandatario dijo que la recién inaugurada plaza representa lo que es el pasado, el presente y el futuro de El Seibo.

Abogó por la recuperación de las raíces culturales, históricas de la provincia, como lo es la corrida de toros favorable para el turismo y la oferta complementaria en la zona.

Sostuvo que el desarrollo económico «no es una aventura, es planificación, mirar al objetivo, administrar con eficacia, eficiencia y honestidad y donde se va a traducir en beneficio para la población».

Tras definir como “brillante” el futuro de El Seibo, el presidente Abinader elogió el desarrollo de nuevos hoteles en Miches.

El ministro Collado destacó la importancia de la obra, que era un viejo reclama de los residentes en este provincia de la región Este del país.

«Hoy estamos aquí atendiendo un justo y viejo reclamo de los seibanos, gracias al presidente Luis Abinader Corona. Aquí está su extraordinaria plaza», dijo el ministro Collado.

El funcionario afirmó que esa obra dará un gran impulso al desarrollo turístico a la provincia de El Seibo.

Descripción la obra

La Plaza Multiuso Seibana es una obra de 4,900 metros cuadrados de construcción en un área de intervención de 22,270 mts2, diseñada con el objetivo de promover el desarrollo del turismo y cultural de la zona.

La plaza, que tendrá una capacidad superior a las 2,500 personas, fue diseñada tomando en cuenta la creación de espacios arquitectónicos incluyentes, de forma que el usuario pueda tener acceso a todas las áreas de este.

La misma posee una plaza de esparcimiento que rodea toda la infraestructura de 17,370 metros cuadrados, con estacionamientos para 102 vehículos, 7 autobuses y 36 motores.

Además, cuenta con 4,521 metros cuadrados de paisajismo, área infantil de 2,567 metros cuadrados, iluminación, equipamiento, seguridad para el uso y disfrute de todos los usuarios que la visiten.

La plaza cuenta en su interior con un salón multiuso con capacidad para 60 personas, palcos con capacidad para 56 personas, oficinas, 6 módulos de venta de 29 metros cuadrados cada uno, así como con área de preparación, áreas de mesas 52.80 de mts2, cocina y área infantil.

Asimismo posee oficinas, almacenes, establos para los toros durante las celebraciones, camerinos, corrales, boletería, punto de información, tienda de regalos y sala de espera.

