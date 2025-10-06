El nuevo hotel La Quinta San Francisco de Macorís estará listo en junio.

Compartela

El empresario Edward De Valle II informa que el moderno hotel, el primero de una cadena internacional en el nordeste del país, se encuentra en su fase final.

San Francisco de Macorís. – Avanzan aceleradamente los trabajos de terminación del moderno hotel La Quinta by Wyndham de San Francisco de Macorís, que estará listo para entrar en operación en el mes de junio del próximo año.

Así lo informó el CEO del Grupo De Valle, Edward De Valle ll, quien aseguró, además, que el hotel de 92 habitaciones marcará un antes y un después del turismo en el nordeste del país, especialmente en San Francisco de Macorís.

«El cronograma de construcción se ha ido cumpliendo al pie de la letra con todos los estándares internacionales de nuestra marca y en junio todo estará listo», dijo el empresario.

La Quinta by Wyndham eleva los estándares de hospitalidad y aporta al desarrollo económico y turístico de la región.

De Valle II manifestó que sólo en su fase de construcción el moderno complejo hotelero, levantado con una inversión de US$5,170,356, genera más de 400 empleos directos e indirectos.

Más sobre hotel

El «Condo Hotel La Quinta By Wyndham» es un proyecto de desarrollo inmobiliario ubicado en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, kilómetro 4, en San Francisco de Macorís, República Dominicana.

Este proyecto, producto de una alianza del Grupo De Valle y la sociedad Hoteles Roco del Nordeste, combina la elegancia y funcionalidad de un hotel de lujo con la privacidad y comodidad de un condominio.

Con una construcción moderna de seis niveles y un sótano, el moderno hotel está diseñado para satisfacer la creciente demanda de hospedaje y servicios turísticos de alta calidad en la región.

La Quinta San Francisco de Macorís contará con amenidades de clase mundial pensadas para brindar experiencias inolvidables a sus huéspedes, que van desde piscina, Cigar Club, Lounge, exclusivo restaurante en Rooftop.

El hotel tiene, además, áreas de Co-working, gimnasio, zona lounge en la piscina, acceso a cancha de pádel y a campo de golf.

«Todas esas amenidades, pensadas para nuestro mejor activo: los huéspedes, elevan el estándar de vida y fortalecen el sentido de comunidad y da un gran impulso al turismo de la región», subrayó Edward De Valle II , CEO del grupo De Valle.

El hotel La Quinta by Wyndham de San Francisco de Macorís es un proyecto diseñado para integrar modernidad, lujo y sostenibilidad, en un entorno que promueve el desarrollo económico y social de la provincia Duarte.

Con un enfoque riguroso en la mitigación de impactos ambientales y el cumplimiento de las normativas locales, este proyecto está destinado a convertirse en un ícono de la región, ofreciendo una experiencia de hospedaje única.

