El Ministerio de Turismo y el Clúster Turístico de Santo Domingo inician «TURIZONEANDO Verano 2026»

Santo Domingo, Distrito Nacional – 22 de junio de 2026.- El Ministerio de Turismo y el Clúster Turístico de Santo Domingo informan el esperado inicio de la edición de verano del programa TURIZONEANDO 2026, una iniciativa cultural y recreativa que busca llenar de vida la Ciudad Colonial.
El programa arrancó este sábado 20 de junio y se extenderá durante 11 semanas consecutivas, hasta el 30 de agosto de 2026, ofreciendo más de 100 actividades para todos los públicos.
Un verano lleno de cultura, música y diversión: “TURIZONEANDO Verano 2026” transformará los espacios más icónicos de la Ciudad Primada de América con una agenda repleta de opciones artísticas y culturales. Entre los atractivos principales destacan:
Música en Vivo: Grandes conciertos en el Parque Colón con artistas de la talla de Transfusion, Aljadaqui, Techy, Diomarys “La Mala”, Benny Hiraldo y Gabriel Pagan. Además, presentaciones de rock en «Las Mercedes en Vivo» en la Plaza Tirso de Molina, veladas de jazz en las Escalinatas del Conde, y música folclórica con el Grupo Santo Domingo los sábados en el Parque Pellerano Castro. Por supuesto, no faltarán los tradicionales domingos con Bonyé en las Ruinas de San Francisco.
Entretenimiento en el Parque Duarte: Este espacio acogerá un mercado de artesanos locales y emocionantes noches de Stand Up Comedy con talentos como El Pio RD, Elias Serulle, Nanita Laura, Fernando Pucheu, Los Muchachones y Starlyn Ramirez del colectivo de comedia.
Actividades Infantiles: Los más pequeños disfrutarán con el personaje «Turi», además de pintacaritas, flexiglobos y mimos.
Artes Escénicas: Se contará con la participación especial de cinco teatros de la zona: Las Máscaras, Microteatro, Guloya, Teatrera y Anacaona.
Ruta de los Templos: Con acceso gratuito de lunes a sábado (9:00 a.m. a 12:00 p.m.), los visitantes podrán explorar la historia y arquitectura de la Iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes, Iglesia de Nuestra Señora de la Altagracia, Iglesia Conventual Los Dominicos y la Iglesia y Convento Regina Angelorum.
Noches Largas de Museos: En alianza con la Dirección General de Museos, espacios como el Museo de las Atarazanas Reales, la Fortaleza de Santo Domingo, y el Museo de la Catedral, los Museos Mundo del Ámbar y Larimar, abrirán sus puertas de manera gratuita en horario extendido hasta las 9:00 p.m.
Novedades y Beneficios para los Visitantes: Con el objetivo de mejorar la experiencia de todos los asistentes, se ha lanzado el sitio web oficial www.mitur.gob.do/turizoenando, donde se pueden consultar todos los detalles y la agenda completa de actividades.
Asimismo, como parte de los esfuerzos para facilitar la movilidad, los asistentes podrán disfrutar de un 20% de descuento en sus traslados desde y hacia la Ciudad Colonial utilizando la plataforma UBER. Esto se suma a las atractivas promociones y descuentos disponibles en los bares de ABZOCOL y restaurantes asociados a ADERES.
El pasado domingo 21 de junio, en el emblemático Parque Colón, fue el escenario del majestuoso concierto que unió a generaciones. La velada contó con la presentación de la legendaria banda de rock y reggae Transfusión y la aclamada cantautora, dos veces nominada a los Latín Grammy, Techy.
Se invita a toda la ciudadanía y a los turistas a sumarse a esta gran fiesta de turístico cultural y a seguir las redes sociales oficiales a través de @TurismoRD y @GoSantoDomingo.